晟德2025年目標創逾7個生技獨角獸 資產規模翻倍至千億元

晟德 (4123-TW) 今 (2) 日召開法說，董事長林榮錦表示，隨著投資不斷兌現，今年現金流已突破百億元，後續將聚焦在核心事業，目標 2025 年打造 7、8 個市值 300 億元的生技獨角獸公司、晟德資本額也將從目前的 50 億元擴增至 80 億元、資產規模翻倍至千億元。

從晟德控股版圖來看，累計至今資產規模逾 400 億元，領域涵蓋細胞治療、新藥開發、生物藥及疫苗生產製造、創新醫材 AI 醫療、大健康領域以及大型國際基金投資。

國內轉投資部分，林榮錦指出，目前核心事業的轉投資公司包括永昕、順藥、博晟、東曜，未來將逐步提升持股至 45% 以上，並讓公司可長期貢獻穩定現金流。

海外方面，林榮錦提到，雖然中國祭出在地化政策，但投資布局不受影響，加上看準中國經濟體龐大，內需可支撐生技產業發展，經營策略也將調整，旗下中國轉投資公司將陸續交給當地業者經營，擴大營運規模，晟德則退居第二大股東。

林榮錦指出，除了日前處份澳優乳業 (1717-HK)12.4% 股權給伊利集團，持股比降至 7.23%，後續錦旗、寶濟、東曜等也將陸續調節持股至 25% 左右，其中，錦旗與寶濟目前規劃在中國或香港 IPO。

晟德基於投資澳優經驗，將擴大布局高端營養品及營養健康服務領域，同時強化集團大健康領域版圖，預計打造國際精準營養及稀有營養素材料公司，為全球食品商提供 B2B 解決方案，目前已與德福資本共同策略投資一家中國營養品微量元素添加的廠商。

晟德目標 2025 年資本額從現今的 50 億元，擴增至 80 億元；持股資產規模也要從目前的 400 億元，翻倍至千億元。