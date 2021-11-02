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馬士基購買新波音飛機並收購物流公司 以擴大空運業務能力

鉅亨網編譯凌郁涵
馬士基購買新波音飛機並收購物流公司 以擴大空運業務能力(圖片：AFP)
馬士基購買新波音飛機並收購物流公司 以擴大空運業務能力(圖片：AFP)
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空運馬士基波音貨運

全球貨櫃航運巨頭馬士基 (Maersk) 在週二 (2 日) 表示，將收購貨運代理公司 Senator International，並購買 2 架新的波音 (BA-US) 飛機，以擴大該公司的空運業務能力。

馬士基表示，將以約 6.44 億美元收購德國貨運代理公司 Senator International，該公司主要的業務是空運業務，此筆收購預計將在 2022 年上半年完成。

在疫情期間，航空市場遭受重創，全球的客運航班量稅減，但消費者商品貨運需求卻因防疫封鎖措施而出現激增，為全球貿易帶來了壓力。

馬士基海運和物流執行長 Vincent Clerc 表示：「新冠肺炎疫情只會加速我們採取行動擴大貨運能力。我們進行收購是為了充實並擴大的航空貨運網路。我們也相信這將帶來成長。」

除了收購外，馬士基也將在現有的 15 架飛機機隊中增加 2 架新的波音 777 貨運飛機，以及 3 架租賃的貨機。

租賃的貨機預計將於明年投入運營，不過新的波音飛機預計將於 2024 年交貨。加上收購 Senator International 後的 6 架飛機，馬士基的航空貨運能力將增加大約一倍。

有貨運代理業者表示，在疫情衝擊下，貨運能力短缺，如今供應鏈瓶頸仍在，美國港口堵塞情況嚴重，但是在全球經濟復甦下，消費力激增，加上進入年底電子產品出貨旺季，海運轉空運的貨運量大增，空運運費恐將維持在高檔。

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