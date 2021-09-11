空運旺季將至 美國線運價有望衝破500元挑戰史上高

受惠空運供不應求運價上揚，華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 8 月合併營收均繳出疫情以來單月新高，進入第四季傳統旺季，貨攬業內人士透露，目前台北 - 美國運價已逼近去年的史上高點，看好空運市況有望一路好到明年農曆年前，不排除空運運價將挑戰超過每公斤 500 元的史上新高。

華航、長榮航 8 月合併營收均創去年 2 月以來新高，主要是因貨運營收同創單月新高紀錄，彌補了部分客運業務，其中，華航貨運收入貢獻多達 101 億元，占營收比重 90%，長榮航貨運營收 70.36 億元，占營收比重已逾 78%。

貨攬業者指出，目前正值電子產業出貨旺季，再加上部分貨物海轉空，空運需求暢旺，然而，長榮航因近期機師染疫事件，暫停營運每周飛芝加哥約 20 個航班，再加上中國上海浦東機場因應防疫造成機場人力減少 30% 左右，整體空運艙位更加供不應求，目前台北 - 美國線每公斤運費已高達 470-500 元，逼近去年 5 月的史上高點。

貨攬業者進一步說明，去年 5 月運價飆高主要是因，各國急需防疫物資加上各國客機幾乎全面停擺，與現階段海轉空貨物需求暢旺、電子產品出貨所需不同。

由於即將進入空運旺季，貨攬業預料市況有望一路好到農曆年前，至於運價能否回檔，仍有待觀察供給面的變化。