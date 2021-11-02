台股可望收復全均線 法人看好兩族群優勢

台股今 (2) 日不敵賣壓出籠，終場開高走低終場回到平盤附近，收 17065.97 點，成交量 3879.37 億元，距離半年線、收復全數均線僅剩一步之遙，保德信投信表示，台股將呈現高檔區間震盪，看好明年能維持業績高度成長、具題材性的相關類股。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，近期在企業財報亮眼，以及元宇宙、電動車等題材激勵下，美股多頭號角再度響起，不少國際市場跟進反彈，也帶動台股電子指數表現強勢，順利站回所有均線，金融指數則是位於月線附近，僅有傳產指數相對弱勢，距離季線、半年線仍有一段差距。

廖炳焜表示，進一步來看，自 10 月中旬以來，資金除回流科技股，ABF 載板、矽智財 (IP) 與元宇宙相關概念股更成為盤面焦點，統計電子股成交比重也連續 11 個交易日高於六成之上，甚至一度來到逾七成的水準，至於航運股則出現跌深反彈行情，同期間上漲 5.71%。

廖炳焜認為，雖然聯準會啟動 QE 縮減仍為年底前市場變數，不過在美股多頭力挺之下，預期台股將呈現高檔區間震盪，而明年能維持業績高度成長、具題材性的相關類股，包括科技股中的半導體與 IC 設計、高速傳輸、5G 伺服器、資料中心、電子紙，以及傳產原物料、消費概念股、汽車、東南亞疫情受害股等，預計將成為第四季台股投資主流。