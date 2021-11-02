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大田精密前三季獲利大增2.33倍 EPS 15.54元

鉅亨網記者張欽發 台北
大田精密董事長李孔文。(圖：大田提供)
大田精密董事長李孔文。(圖：大田提供)
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大田高爾夫球新冠肺炎

全球疫情爆發帶動高爾夫球熱潮，大田精密 (8924-TW) 獲美國和日本品牌客戶積極下單，前三季稅後純益 13.02 億元，年增 2.33 倍，每股純益 15.54 元，超越大田成立以來任何一年獲利。

大田第三季營收 22.74 億元，毛利率 33.32%，季增 1.31 個百分點，年增 4.39 個百分點，稅後純益 5.07 億元，季增 8.15%，年增 1.35 倍，每股純益 6.06 元。

大田前三季營收 57.41 億元，毛利率 32.3%，年增 5.39 個百分點，稅後純益 13.02 億元，年增 2.33 倍，每股純益 15.54 元。

大田今年業績持續走強，9 月單月營收 8.14 億元，寫下今年營收新高，創歷年同期新高，也是近 16 年來新高，第三季單季合併營收 22.74 億元，更寫大田單季新高，淡季不淡。

大田設立在中國江西贛州的生產線，2019 年開始啟動自動化、智能化生產，生產效率及精密度大幅提升，2021 年除持續進行生產自動化擴充，雖然計畫將在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，但在客戶端的需求推升下，將先在廠區外稻用廠房供應新產能，預計明年底可投資量產。

高爾夫屬戶外運動，參與者並非處在密閉空間，且人身近距離比例不高，是疫情後獲看好的健身項目，去年中疫情稍緩後各球場陸續開放，推升球具品牌廠銷售及拉貨力道。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。

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