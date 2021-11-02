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京元電Q3毛利率飆33% EPS 1.24元創新高 前三季已接近去年全年

鉅亨網記者魏志豪 台北
京元電總部。(鉅亨網資料照)
京元電總部。(鉅亨網資料照)
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京元電聯發科晶圓測試5GWiFi 6

測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (2) 日公布自結，受惠測試稼動率滿載，加上新品銷售比重增加，第三季毛利率、營益率、淨利率三率三升，毛利率更達 33.09%，創歷史新高，拉抬稅後純益達 15.22 億元，季增、年增達 5 成以上，每股稅後純益 1.24 元，也雙雙改寫新猷，累計前三季 2.89 元，已接近去年全年 2.97 元。

京元電第三季營收 89.97 億元，季增 18.43%，年增 22.19%，毛利率 33.09%，季增 6.28 個百分點，年增 6.06 個百分點，營益率 22.74%，季增 8.77 個百分點，年增 7.27 個百分點，稅後純益 15.22 億元，季增 75.95%，年增 58.21%，每股稅後純益 1.24 元。

京元電前三季營收 242.25 億元，年增 10.03%，毛利率 29.86%，年增 0.92 個百分點，營益率 18.48%，年增 0.57 個百分點，稅後純益 35.33 億元，年增 20.05%，每股稅後純益 2.89 元。

展望後市，隨著現今晶圓代工產能持續滿載，加上新品規格提升，整體測試時程再拉長，京元電第四季營運可望維持高檔，帶動今年營收、獲利雙雙再優於去年，改寫歷史新高。

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