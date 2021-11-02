愛普：看好元宇宙、電動車應用帶動需求

矽智財 (IP) 及記憶體廠愛普 *(6531-TW) 今 (2) 日召開法說，董事長陳文良表示，物聯網事業短期受邏輯 IC 缺料干擾，保守謹慎，但長期而言，看好元宇宙、電動車相關應用，也都是公司強項。

愛普面額變更完成後，對外發行股數倍增，每股純益也做相對應調整，第三季單季每股純益 4.56 元，累積前三季 EPS 達到 10.01 元。

愛普近期受惠物聯網、穿戴式裝置終端需求強勁，帶動 IoT 事業部發展；而 AI 事業部除有權利金收入外，也有晶圓銷售挹注。

雖然物聯網事業營收大幅成長，但陳文良指出，客戶第三季末受邏輯 IC 短缺影響、調整訂單，目前邏輯 IC 短缺狀況尚未好轉，有可能因長短腳效應，影響短期出貨動能，對短期營收趨勢看法相對保守謹慎。

對於近期火熱的元宇宙議題，陳文良認為，元宇宙剛開始發展，未來若成功將能帶動許多裝置需求，這些裝置需結合人工智慧及物聯網，這是愛普強項，至於電動車 AI 運算及影像分析，也是愛普擅長的領域。

愛普的 IoT RAM 導入各式數據傳輸、可穿戴及物聯網裝置等邊緣運算應用，陳文良看好，隨著 5G 佈建漸趨成熟，相關應用預期將加速開發，帶動 IoT 事業部營收及獲利持續成長。

至於 AI 事業部，目前營運模式採 IP 授權及晶圓銷售雙軌並行，已有產品達量產階段，真 3D 堆疊異質整合技術 VHMTM，於第二季底開始出貨貢獻，多個客戶開案中，後續客戶數及產品品項將持續增加。