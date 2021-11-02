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中鴻Q3純益季減35% EPS 1.02元 前三季每股賺3.79元

鉅亨網記者彭昱文 台北
中鴻前三季每股純益3.79元。(示意圖：AFP)
中鴻前三季每股純益3.79元。(示意圖：AFP)
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中鴻鋼鐵財報

鋼鐵廠中鴻 (2014-TW) 今 (2) 日公告第三季財報，在鋼胚成本走揚下，稅後純益 14.64 億元，季減 35.8%、年增 485%，每股純益 1.02 元；前三季稅後純益 54.44 億元，每股純益 3.79 元，營運由虧轉盈。

中鴻第三季營收 156.35 億元，季增 16.7%、年增 69.1%；毛利率 12.7%，季減 3.1 個百分點、年增 8.8 個百分點；營益率 11.4%，季減 2.5 個百分點、年增 10 個百分點。

中鴻解釋，第三季因開始使用高價鋼胚，成本上升幅度較成品售價大，因此干擾毛利率，加上處分燁聯 (9957-TE) 獲利集中在第二季，墊高比較基期，導致獲利較前季衰退。

展望第四季，中鴻認為，出貨量估與第三季 50.7 萬噸相差不遠，10 月營收將站穩 50 億元，且因強化購料策略奏效，成本僅微幅增加，在盤價持穩下，毛利率及獲利表現可望維持第三季水準。

中鴻累計前三季營收 398.63 億元，年增 46.6%、毛利率 15.2%，年增 13.2 個百分點、營益率 13.5%，較去年同期負轉正。

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