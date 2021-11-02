彭博：華為正就出售x86伺服器業務展開深入談判

為擺脫美國出口禁令打擊，彭博引述知情人士報導稱，華為正就出售旗下 x86 伺服器業務進行深入談判。

知情人士表示，目前華為正在和一家財團洽談出售事宜，該財團內部至少有一位以上政府支持的買家，目前無法確定交易確切金額，但很可能高達數十億元人民幣。

其中一位知情人士稱，有國企背景的河南信息產業投資公司為潛在買家之一，該公司為華為伺服器業務的長期合作夥伴，華勤科技和一家代表湖北省政府的資產管理公司也加入談判行列。

針對上述報導，華為拒絕發表評論，報導提及的潛在買家沒有回應評論請求。

川普在任期間的出口禁令使華為在晶片採購上面臨重重阻礙，且嚴重打擊旗下伺服器業務，迫使華為展開業務改革。

在美方制裁下，華為 x86 伺服器因缺乏晶片供應而面臨斷炊，陸媒先前已報導華為計畫出售 x86 伺服器業務的消息，並傳出可能由中國蘇州國有資產委員會接手。

華為日前公布最新銷售額已連續 4 季下滑，報人民幣 1,354 億元，前 3 季銷售額較去年少了 3 成。華為輪值董事長郭平表示，整體營運表現符合預期，但消費者業務受到較大影響。

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