〈陸港盤後〉等待FOMC會議結果 上證量縮震盪小跌0.2%

周三 (3 日)A 股三大指數在開低後，維持弱勢整理走勢，午盤後，三大指數保持跌勢，當中上證更是一度跌破年線，直到尾盤跌幅才有所縮小，重回年線之上，不過終場失守 3500 點。

盤面上地產類股成為意外亮點，因數據顯示 10 月份房地產放款規模大漲，意味銀行端不再緊縮銀根，刺激地產類股紛紛走揚。

不過市場無重大消息，加上投資人在等待 FOMC 會後決議，導致交易意願低迷，今日滬深兩市成交金額勉強躍過兆元水準，達人民幣 1 兆元，較前一個交易日大減 20%。

港股方面，A 股開低，連帶影響港股走勢。恒指在開低後雖然一度上揚，但 A 股表現疲弱不振，同時市場又在等待 FOMC 是否會宣布縮減 QE 模規，使得投資人追價意願不高，指數保持在低檔整理。

不過在尾盤時段，恒指開始逐漸縮小跌幅，終場指數仍奮力收在 25000 點之上，與盤中低點相差逾 200 點。

權值網科股大多收紅，是支撐恒指、恒科指的主要力量之一，美團 (3690-HK) 大漲 3.3%、騰訊 (700-HK) 上漲 1.3%、阿里巴巴 (9988-HK) 小漲 0.1%。

截至收盤，上證綜指小跌 0.2%，報 3498.54 點；科創 50 指數下跌 0.43%，報 1399.55 點；深證成指小跌 0.07%，報 14367.78 點；創業板指下滑 0.37%，報 3327.09 點。

恒生指數小跌 0.3%，報 25024.75 點、恒生科技指數下滑 0.65%，報 6273.44 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 7.31 億元，其中滬股通賣超人民幣 6.13 億元，深股通買超人民幣 13.44 億元。

法人觀點

國盛證券認為，目前 A 股類股輪動加速，市場整體以類股間買低賣高不斷來回輪動為主，煤炭、非鐵金屬等題材降溫，消費、科技等題材反彈。從技術面來看，上證短線防守位置為 3480 點，3530 點下方應保持謹慎，留意金融類股是否有回穩跡象，關注第三季業績超出預期個股低檔加碼機會。軍工及元宇宙所帶動的消費電子、軟體、晶片等科技題材漲勢有一定的持續性，是短線資金的熱點。

