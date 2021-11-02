〈美股盤前要聞〉美股期貨下滑 特斯拉盤前跌5%

輝瑞、Under Armour 將公布新一季財報。特斯拉股價在突破 1200 美元後，盤前回吐 5%，報 1148 美元。美國 10 年期公債殖利率來到 1.587%。美股期貨週二 (1 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨跌 0.10%，那斯達克 100 期貨跌 0.18%。

1. 馬斯克身價達巴菲特 3 倍

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (1 日) 大漲 8.5%，已是全球首富的執行長馬斯克財富一日暴增 240 億美元，如今身價達到 3351 億美元，是「股神」巴菲特的三倍，特斯拉大股東口袋也進帳不少。

根據彭博億萬富豪指數，全球第二大富豪貝佐斯目前身價 1930 億美元，與馬斯克的差距如今拉大到 1430 億美元。波克夏 (BRK.B-US) 董事長巴菲特目前身價 1041 億美元，在榜上排第 10。

特斯拉股東荷包周一進帳豐厚。新加坡散戶投資人廖凱原 (Leo KoGuan) 上周被披露是特斯拉第三大個人股東，他的身價在周一增為 121 億美元。據了解，這位馬斯克狂粉共持有 631 萬股特斯拉股票和 182 萬口價內買權。

2. 蘋果 iPad 產量兩個月砍 50% 優先滿足 iPhone 13 晶片需求

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，多名消息來源透露，供應鏈瓶頸和歐美疫後復甦，促使蘋果 (AAPL-US) 過去兩個月來把 iPad 產量大砍 50%，並把更多零件分配給 iPhone 13。

知情人士說，9 月和 10 月的 iPad 產量比蘋果原訂計畫大減 50%，不只如此，一些舊款 iPhone 的零件也被挪移給 iPhone 13 使用。

這並非蘋果首次為了 iPhone 生產犧牲 iPad。去年蘋果就曾把 iPad 零件分配給 iPhone 12，確保疫情導致的供應鏈瓶頸不會影響 iPhone。

3. 亞馬遜明年宣布明年將開始發射衛星

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下子公司 Kuiper 系統周一 (1 日) 表示，將在明年發射兩顆實驗性衛星，這將是亞馬遜斥資 100 億美元發展 Kuiper 低軌衛星計畫以來首次部署，與 SapceX 等競爭對手的較勁一觸即發。

Kuiper 系統預期，KuiperSat-1、KuiperSat-2 兩顆衛星將在 2022 年第四季使用 ABL 太空系統打造的 RS1 火箭發射，ABL 則表示，今年年底前將進行首次 RS1 試飛。

亞馬遜目標是向消費者提供低軌道衛星傳輸的網路服務，競爭者包括國際海事衛星組織 (IMO)、OneWeb，以及馬斯克旗下的 SapceX 等。

4. 特斯拉充電站開放計畫荷蘭首先試辦

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (1 日) 宣布，充電站開放計畫於荷蘭試辦，戴姆勒 (Daimler)、福斯 (Volkswagen) 等其他品牌電動車可於當地開始使用特斯拉的超級充電站，特斯拉期望藉由分享充電站促進電動車普及化。

特斯拉表示，該計畫將在荷蘭開放 10 個充電站進行測試，當地非特斯拉電動車駕駛如今可以透過特斯拉的軟體使用超級充電站 (Superchargers)。特斯拉用戶仍可繼續使用這些充電站，該公司將密切監測每個充電站的壅塞情況。

目前特斯拉快充網路在全球擁有超過 2.5 萬座超級充電站，其他汽車製造商也正在組成聯盟或投資新創公司，來建置自身的充電網路。

5. 臉書改名 Meta 後 元宇宙概念加密貨幣「Mana」暴漲

自臉書 (FB-US) 在上周正式改名為「Meta」，將營運重心放在元宇宙（Metaverse）後，一款鮮為人知的元宇宙先驅加密貨幣「Mana」上周跟著暴漲 400%，意味著幣圈投資人對元宇宙概念投下信任票。

CoinMarketCap 數據顯示，Mana 的價格在上周六暴漲 400%，創下每枚 4.16 美元的歷史新高，不過之後價格開始回落，截稿前，Mana 報 3.18 美元，24 小時內上漲 16.59%。

Mana 於 2017 年推出，是以太坊區塊鏈上第一個也是迄今為止最大的多人角色扮演遊戲元宇宙「Decentraland」的代幣，玩家可透過 Mana 買賣 Decentraland 中的資產，而 Decentraland 被視為是元宇宙的先驅之一。