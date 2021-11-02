劍指SpaceX星鏈計畫！亞馬遜明年宣布明年將開始發射衛星

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下子公司 Kuiper 系統周一 (1 日) 表示，將在明年發射兩顆實驗性衛星，這將是亞馬遜斥資 100 億美元發展 Kuiper 低軌衛星計畫以來首次部署，與 SapceX 等競爭對手的較勁一觸即發。

Kuiper 系統預期，KuiperSat-1、KuiperSat-2 兩顆衛星將在 2022 年第四季使用 ABL 太空系統打造的 RS1 火箭發射，ABL 則表示，今年年底前將進行首次 RS1 試飛。

亞馬遜目標是向消費者提供低軌道衛星傳輸的網路服務，競爭者包括國際海事衛星組織 (IMO)、OneWeb，以及馬斯克旗下的 SapceX 等。

由英國政府和印度 Bharti Global 擁有的 OneWeb 表示，該公司 2022 年底將提供全球覆蓋的低軌網路。IMO 的 Orchestra 低軌道衛星計畫則旨在提高 5G 頻寬，特別是海運客戶。SpaceX 的星鏈計畫則已經在許多國家運行，包括北美、歐洲、南美洲。

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 7 月批准 Kuiper 的低軌道衛星計畫，允許該公司發射 3200 多顆衛星。不過近幾個月來，Kuiper 和 SpaceX 在低軌道方面爭論不休，亞馬遜聲稱，SpaceX 的星鏈計畫並未符合監管要求。

Kuiper 這兩顆實驗性衛星將在 590 公里高空運行。技術副總 Rajeev Badyal 表示：「軌道測試是必經之路，鑒於在具挑戰性環境中運行存在的複雜性和風險，期望能從中受益，我們迫不及待地想展開實驗。」