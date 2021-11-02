馬士基：全球海運吃緊至少到明年Q1 塞港主因是港口勞動力不足

全球最大海運業者馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S)(快桅) 表示，至少在明年第一季之前，海運市場仍將吃緊，而貨櫃需求成長的速度也會快於預期。不過公司執行長認為，塞港最主要的問題，其實是港口的勞動力不足。

馬士基周二 (2 日) 發布一份聲明，認為今年全球海運貨運量將增長 7% 至 9%，比之前的預測高出 1 個百分點。此外，明年成長將放緩，全年貨櫃需求成長將降至 2% 至 4%。

馬士基警告，由於當前需求模式的臨時性和供應鏈中斷，使得現在貿易條件的不確定性高於正常水準。

馬士基執行長 Soren Skou 在接受彭博電視採訪時表示，客戶正在努力滿足強勁的消費者需求，並增加自己的庫存，這是推動目前對運輸上強勁需求的主因。

Skou 認為，現在問題並不在於缺少船舶運力，問題是在港口外等待的船舶運力正在耗盡，因此解決港口的勞動力問題，才能更好地應對供應鏈中斷。

受惠於運費飆升至創紀錄水準，馬士基股價飆漲，不過周二他們股價卻下跌達 2.5%，使全年漲幅降至 40%。

馬士基周二也更詳細提及第三季創紀錄的獲利表現，其中，全季營收為 166 億美元，高於分析師預期的 160.8 億美元。息稅前利潤 (Ebit) 為 58.6 億美元，而預期為 49.7 億美元。馬士基也維持其 2021 年基本 Ebit 為 180 億至 190 億美元的財務指引。