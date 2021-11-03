韓電子支付巨擘Kakao Pay上市 首日風光大漲1倍

南韓最大手機支付應用程式 Kakao Pay 周三 (3 日) 在首爾股市上市，掛牌首日翻漲逾 100%，歷經崎嶇不平的上市過程後迎來好的開始。

Kakao Pay 以每股 18 萬韓元在 KOSPI 開盤，早盤漲至 18.75 萬韓元。這家金融新創公司的首次公開發行 (IPO) 為每股 9 萬韓元，共募集到 1.5 兆韓元 (12.7 億美元)。

Kakao Pay 在監管文件中說，計劃利用扣除成本後的 56% 資金、相當於 8540 億韓元 (7.2466 億美元)，進行併購。

Kakao Pay 表示，未來準備推出手機股票下單服務，將尋找跨國金融科技公司合作進軍海外市場，潛在目標包括中國、東南亞和歐洲。

Kakao Pay 母公司 Kakao 目前仍是最大股東，持有 48% 股權，而中國螞蟻集團的支付寶新加坡控股 (Alipay Singapore Holding) 持有 39% 股權，某些股票因為閉鎖期仍無法交易。

Kakao Pay 上市案被看作是測試南韓投資人對 IPO 信心的試金石，當地科技股因遭主管機關收緊監管而飽受打擊。

Kakao Pay 上市路走得並不平順，把 IPO 推遲兩個月以上，還調降 IPO 價格，並遭南韓主管機關要求修改招股說明書，還為了新的監管規定而須修改 IPO 文件。

Kakao Pay 從 2014 年開始提供支付服務，目前擁有 3600 萬名使用者，去年全年交易量達到 67 兆韓元，分析師看好今年將達到約 100 兆韓元。

由於疫情期間電子支付盛行，Kakao Pay 去年營收增逾一倍至 2840 億韓元，淨虧損因此縮小 61% 至 250 億韓元，今年上半年營業利益為 26 億韓元。