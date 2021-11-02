〈財報〉輝瑞Q3財報財測亮眼 上調全年疫苗銷售預期至360億美元
輝瑞周二 (2 日) 美股盤前公布 2021 年第 3 季財報，強勁的疫苗銷售助其實現優異的 Q3 業績，並上調全年財測。隨著部分國家簽署加強針採購協議，加上兒童疫苗即將獲得美國批准，輝瑞上修全年疫苗銷售預期至 360 億美元。
財報發布後，輝瑞 (PFE-US) 周二以 45 美元開出，盤中最高漲 4.5％，截稿前漲 4％，暫報每股 45.41 美元。
Q3 財報關鍵數據：(vs. FactSet 訪調分析師預期)
- 營收：241 億美元，年增 134%，優於 FactSet 預期的 225.8 億美元
- (Non-GAAP) 淨利：76.9 億美元，年增 133%
- (Non-GAAP) 稀釋後每股淨利 (EPS)：1.34 美元，去年同期為 0.59 美元
- 疫苗收入：130 億美元，優於 FactSet 普遍預期的 109 億美元
輝瑞執行長 Albert Bourla 周二透過電話會議表示，該公司迄今已生產 26 億劑新冠疫苗，且疫苗出貨量已達 20 億劑，今年有望實現 30 億劑的生產目標。
Bourla 續稱，因部分國家偏好讓年輕族群施打輝瑞 BNT 疫苗，加上其加強針率先取得緊急使用授權 (EUA)，帶動歐美市占率成長，目前輝瑞 BNT 疫苗的美國市占率約 74%，歐洲市占率為 80%，分別高於 4 月時的 56% 和 70%。
美國食品藥物管理局 (FDA) 上月批准 5 至 11 歲兒童接種輝瑞 BNT 疫苗，白宮官員表示，待美國疾病管制和預防中心 (CDC) 顧問委員會批准後，最快本周中旬就能將疫苗運抵各地，並啟動施打作業。
受惠於第 3 劑加強針和兒童疫苗帶來的供應協議，輝瑞上調 2021 年全年營收和獲利預期，同時預計全年疫苗收入將達 360 億美元，占全年營收比重 44%，優於先前預期的 335 億美元。
2021 年全年財測：
輝瑞財務長 Frank D’Amelio 預計 2022 年全年疫苗收入將降至 290 億美元，但仍高於 Refinitiv 訪調分析師預期的 221.5 億美元。