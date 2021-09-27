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輝瑞CEO：一年內有望恢復正常生活 隨後每年施打一次疫苗

鉅亨網編譯凌郁涵
輝瑞CEO：一年內有望恢復正常生活 隨後每年施打一次疫苗(圖片：AFP)
輝瑞CEO：一年內有望恢復正常生活 隨後每年施打一次疫苗(圖片：AFP)
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輝瑞莫德納疫苗

據報導，輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 在週日 (26 日) 表示，隨著疫苗接種的普及，人們有望在一年內恢復正常生活，並表示之後可能需要每年進行一次新冠肺炎疫苗接種。

Bourla 在接受採訪時說，他認為人們將能夠在一年之內恢復正常生活。不過，變種病毒不會就因此將銷聲匿跡，未來仍可能需要每年施打一次新冠肺炎疫苗。

Bourla 關於何時恢復正常生活的預測，與莫德納 (MRNA-US) 執行長 Stéphane Bancel 的預測一致。報導指出，Bancel 也曾表示，他認為隨著疫苗產量增加能確保全球的疫苗供應，有望在一年內恢復正常生活。

Bourla 說：「最可能的情況是，由於疫情在全球各地傳播，將繼續看到新的變種病毒出現。但是我們將會在一年內恢復正常生活的，隨後最有可能的情況是每年接種一次。」

隨著全球各國疫苗短缺的壓力與日俱增，美國在上週三 (22 日) 承諾除了 6 月承諾的 5 億劑疫苗外，將再加碼購買 5 億劑疫苗捐贈給其他國家。

輝瑞表示，美國 6 月宣布的 5 億劑已於 8 月開始出貨，預計到 2022 年 9 月底將交貨 10 億劑。這些劑量將在輝瑞的美國廠製造，並提供給 92 個中低收入國家和非洲聯盟的 55 個成員國。

德州貝勒大學國家熱帶醫學院院長 Peter Hotez 表示，開發中國家接種疫苗計畫還需要 60 億到 90 億劑。

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