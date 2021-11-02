富邦金董座代理疑踩產金分離紅線 金管會：會用高標準檢視

富邦金 (2881-TW) 董事長蔡明興確診治療期間，一開始先指定由胞兄、台灣大哥大 (3045-TW) 董事長蔡明忠代理董座職務，引發外界質疑恐踩「產金分離」紅線，金管會對此強調，除了期待金融機構守法外，也會用嚴格標準檢視業者。

金管會銀行局副局長童政今 (2) 日表示，蔡明興請假，富邦金根據公司法的代理程序辦法，指定公司董事代理，因此毋須報請金管會審核，至於外界質疑的「是否違反產金分離」政策的部分，金管會也要求富邦金應落實公司治理與相關法令遵循，避免再出現類似情況。

不過媒體也追問，即便指定代理人做法符合公司法規定，但考量社會觀感，金管會是否將明確規範，就算只有代理一兩天，未來金控董事長是否都不應由具備產業背景的負責人出任代理人？

童政彰對此回應，金管會立場還是希望金融機構遵守法規，而非探討只有一兩天的代理，未來將用更嚴格的標準檢視金融機構，也就是即便是不違法，也希望金融機構建立更高的標準，避免外界詬病。

另外，富邦金 1 日公告董事長蔡明興將再請假一周，其董事長職務改由台北富邦銀行董事長陳聖德代理，已無涉及產金分離的問題。