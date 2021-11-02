泰博Q3純益年增逾6成 EPS 6.31元 前三季賺近兩股本

泰博 (4736-TW) 今 (2) 日公布財報，第三季因疫情趨緩、快篩需求下滑，稅後純益 5.86 億元，季減 5.94%，但仍年增 63.23%，創同期高，每股賺 6.31 元；前三季稅後純益 16.92 億元，年增 36.56%，每股純益 18.31 元，不僅超越去年全年、創新高，更大賺近 2 個股本。

泰博第三季營收 21 億元，季增 25.15%、年增 40.65%；毛利率 55.44%，季增 1.12 個百分點、年增 8.72 個百分點；營利率 40.01%，季增 2.19 個百分點、年增 8.64 個百分點；稅後純益 5.86 億元，季減 5.94%、年增 63.23%，每股純益 6.31 元。

泰博前三季營收 51.24 億元，年增 13.87%；毛利率 52.32%，與去年同期相當；營利率 35.72%，年增 0.14 個百分點。

隨著國內外沒有爆發突發性感染，泰博認為，快篩需求將進入穩定期，月出貨量估落在百萬劑，其中，海外客戶單次拉貨時間拉長到 2-3 個月，法人估，泰博第四季出貨將趨於平緩，每月營收估落在 5 億元。

泰博表示，新冠病毒短期不會消失且進入流感化，快篩、PCR 檢測、疫苗仍是控制疫情的基本工具，因此在未有爆發感染事件，快篩市場將進入穩定期。