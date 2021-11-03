財新中國10月服務業PMI升至53.8 優於預期

周三 (3 日) 財新公布中國 10 月份服務業 PMI 達 53.8，為 8 月以來高點，但略低於長期均值 54.1，預期 53.1，前期 53.4；10 月財新綜合 PMI 則為 51.5，前期 51.4。

資料來源: 財新

之前財新公布 10 月份製造業 PMI 為 50.6，較 9 月回升 0.6 個百分點，重回擴張區間。兩大產業景氣同時回溫，拉動 10 月中國綜合 PMI 上升 0.1 個百分點至 51.5。

財新表示 10 月上、中旬疫情形勢好轉，再加上「十一」黃金周的帶動，服務業供給、需求保持擴張態勢，景氣繼續改善。

由於疫情負面影響減弱，再加上國慶長假需求上升，帶動 10 月服務業供給、需求同步回溫，生產指數和新訂單指數均創下 8 月以來新高。受訪企業表示，經營活動擴張主要是由於新接業務增加、國內疫情改善。

外需改善特別明顯。隨著各經濟體從疫情中復甦，海外客戶需求改善，10 月服務業新出口訂單量回升至擴張區間，增速為六個月來最高。

供需回升帶動就業市場持續增溫，10 月服務業增聘勞工數量連續第二個月擴張。增加勞工的企業普遍表示，顧客需求上升，企業全力提升產能。

服務業價格持續上揚，通膨壓力不斷顯現。10 月服務業投入價格連續 16 個月上漲。受訪企業反映，人力成本和原物料價格上揚，推升服務業營運費用，導致企業成本端承受壓力。而這壓力部份傳導至下游，服務業銷售價格指數也創下近三個月來最高，且超出歷史均值。

10 月服務業企業對營運前景保持樂觀，但樂觀程度降至 7 月以來最低，並繼續低於長期均值。受訪企業預期疫情將持續好轉，新業務將有所增長，不過也有部分企業擔心成本上揚和供應鏈受阻會影響未來一年的營運。

