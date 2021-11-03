〈台股盤前〉美股連三日登高 大盤蓄勢再戰半年線

台股昨 (2) 日開高走低，終場下跌 2.27 點，以 17065.97 點作收，盤中高低差逾 210 點。但美股連三日登新高，今晨全數收漲，有助台股今日蓄勢再挑戰半年線。

三大法人合計買超 1.73 億元，其中，外資由賣轉買，買超 19.71 億元，但賣超上櫃股票 22.9 億元，在期貨淨空單也增 359 口至 22443 口；本土投信、自營商分別賣超 4.58 億、13.4 億元。

今日觀盤重點部分，據外媒報導，蘋果將 9、10 月的 iPad 產量大減 50%，挪出更多零組件供應 iPhone 13。法人認為，iPhone 是鴻海與和碩最大營收來源，占整體營收比重超過五成，若能擴大 iPhone 出貨量，對鴻海與和碩的業績，將有正面幫助，蘋概股股價是否反映值得關注。

日經新聞報導，日本遊戲大廠任天堂今年度將只能生產約 2400 萬台 Switch 遊戲機，比原本計畫減少 20%，主因是晶片和其他電子零組件短缺。任天堂供應鏈還包括獨家供應 Switch 遊戲用唯讀記憶體的旺宏、偉詮電、原相等協力廠，股價表現備受矚目。

整體來說，台股昨日突破半年線又拉回，日 K 收黑留上影線，但仍勉力守住季線及萬七關卡，美股持續強勢，加上外資轉買，有助加權指數攻克半年線反壓。