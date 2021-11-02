台股放量多空激戰力守季線 三大法人土洋對作小賣2.31億元

台股今 (2) 日上沖下洗，早盤一度攻克半年線及 17200 點關卡，半導體族群表現強勢，運輸股也匯集人氣，但隨著獲利了結賣壓出籠，電子股轉弱，指數翻黑小跌 2 點，收在 17065 點，高低震盪達 210 點，驚險守住季線，內外資呈現對作，終場小賣 2.31 億元，外資終止連續 3 個交易日賣超。

加權指數成交值放大至 3872.15 億元，為 8 月下旬以來最大量。觀察法人籌碼變動情形，外資回頭買超 19.65 億元，終止連 3 賣；投信續賣超 8.53 億元；自營商轉為賣超 13.39 億元，三大法人合計賣超 2.31 億元。

世界先進受惠晶圓代工漲價效益及產品組合改善，第三季毛利率達 45.79%，每股賺進 2 元，續創歷史新高，激勵股價強漲逾半根停板，終場收在 158 元；聯電股價回神，勁揚逾 2%，一度站上 60 元關卡，終場收 59 元；台積電早盤上漲逾 1%，尾盤漲幅收斂，小漲收 592 元。

航空雙雄受惠傳統貨運旺季，客運市場回溫也露出曙光，吸引外資積極搶進，今天股價連袂大漲逾 4%，承攬業第四季營運也可望優於第三季，中菲行、台驊均在盤上表現；貨櫃三雄獲買盤力挺，長榮漲逾 4%，站穩百元之上，陽明、萬海分別上漲 3%、1%。上市運輸類股指數終場上漲 2.9%，為盤面多頭指標。

連漲多日的元宇宙概念股，今日人氣退燒，宏達電第三季毛利率衝上 31.6%，創 11 年新高，前三季每股虧損仍達 2.86 元，股價開高走低，終場重挫逾 5%，威鋒電子、台光電、訊連、驊訊等也都震盪走跌，不過，威盛在多空激戰下，終場仍上漲 1%，鈺創則拉出第三根漲停，創逾 20 年新高。