「高股息ETF」怎麼選？0056、00878超完整比較！

自從元大高股息 (0056-TW) 公布 10/22 每股將配息 1.8 元時，投資人為之瘋狂，ETF 規模來到 1,004 億台幣。但市場上可不只有一檔高股息 ETF，國泰永續高股息 (00878-TW) 也是近一年大家的討論對象。但這兩檔 ETF 的差別是什麼？

如果你想要開始「存股」，並考慮以「長期領股息」為目標，這篇幫您分析比較這兩檔 ETF。

一、成分股篩選規則不同：一個著重過去配息、一個著重未來配息

元大高股息 (0056-TW) 與 國泰永續高股息 (00878-TW) 雖然都掛著高股息的名稱，但兩者篩選「高股息股票」的定義不同。

1. 元大高股息 (0056-TW) ：主要從台灣 50、中型 100 指數這 150 檔標的中，「未來一年的預測現金股利殖利率」前 30 檔作為成分股。其中，未來殖利率預測則是根據湯森路透資訊庫分析師的預測做為參考。

2. 國泰永續高股息 (00878-TW)：是從 MSCI 台灣指數成分股中，篩選出符合 MSCI ESG 評級分數高，且主要以「過去三年平均年化殖利率」的前 30 檔作為成分股。

這樣講可能無法了解，接下來我們來看 元大高股息 (0056-TW) 與 國泰永續高股息 (00878-TW) 的成分股有哪些。

(資料來源：證券交易所 ETF 專區)

二、兩檔高股息 ETF，最新成分股有哪些？

先來看元大高股息 (0056-TW)，從下表可以發現持股比例最高的前兩名：長榮 (2603-TW)、友達 (2409-TW) 過去的配息不穩定。為什麼今年 6 月這兩檔股票會被納入成分股？

這是因為元大高股息 (0056-TW) 選股著重在「未來一年預估殖利率」，根據元大投信說法，這樣的選股方式是考量到若採用歷史配息紀錄，可能不及反應個股獲利和股利的爆發力。

長榮 (2603-TW) 去年每股盈餘 (EPS) 賺 5.06 元，隔年 2021 年每股配息 2.486 元，今年上半年賺 15.02 元，根據長榮 (2603-TW) 過去配息軌跡，其實不難理解為什麼會被納為成分股，友達 (2409-TW) 也是同樣的道理。

國泰永續高股息 (00878-TW) 成分股篩選，除了要用 ESG 評分篩過一輪外，還要看過去三年的配息狀態，算是滿嚴格的篩選方式，因此它的金融股也比元大高股息 (0056-TW) 多。

三、定期定額模擬試算

既然要以「長期領股息」為目標，先來看這兩檔 ETF 的配息狀況。元大高股息 (0056-TW) 近 10 年都有配息，平均每年配 1.3 元，國泰永續高股息 (00878-TW) 剛成立一年，近 4 季共配 0.75 元。

好，接下來是根據元大高股息 (0056-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW) 公布的配息及股價試算，先說！這邊文章沒有推薦股票的意圖，投資人要根據自己的投資目的、財務狀況及風險承受度，自己判斷要不要投資，下面試算也是參考，並不保證一定是這樣。

【定期定額試算 情境設定】

元大高股息 (0056-TW) 近一年平均股價為 33.4 元、近十年平均每年配息 1.3 元；國泰永續高股息 (00878-TW) 近一年平均股價為 18 元，近一年領到的股利為 0.75 元。

假設小鯨與小牛每人每月都可以拿出 5,000 元定期定額投資，而且每年領到股利再投入，如果平均買進股價與股利不變的情況下，小鯨選擇存元大高股息 (0056)、小牛選擇存國泰永續高股息 (00878-TW)，持有 10 年試算結果如下：

小鯨定期定額存元大高股息 (0056-TW)，第十年開始每年可以拿 2.4 萬股利；小牛定期定額存國泰永續高股息 (00878-TW)，第十年開始每年可以拿 2.6 萬股利。

四、如果想定期定額存 ETF，可以怎麼做？

以下操作以定期定額存元大高股息 (0056) 為例：

1. 搜尋「豐存股」存股平台，並登入永豐金證券帳號密碼→ 點我

2. 點擊 ETF，選擇你要存的標的

3. 設定每月定期定額金額、扣款日期，然後送出

4. 勾選同意上述事項後，點擊確認申購，看到「已收到定期申購委託約定」，代表設定成功，最後要記得確認交割銀行帳戶有沒有 5,000 元喔！

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