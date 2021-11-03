定期定額要選高低點嗎？需要停利嗎？15年回測算給你看！

「定期定額扣款會不會讓我常常買在當天或當月高點呢？」各位投資人在考慮定期定額扣款前，心裡是否曾浮現出這些疑問？以目前永豐金豐存股定期存股平台上最熱門的標的：0050 進行 15 年回測的結果發現－只要確定投資規劃是長期且有紀律的，買點與時機對於投資報酬並不會有很大的影響喔！

一、定期定額進場時機重要嗎？紀律投資更重要

我們先將投資人分為三種，並假定他們從 2006/9 至 2021/8，每月定期定額投入 12,000 元買進 0050：

幸運兒：每次都買在每月最低點 普通人：約定在每月 16 號扣款 (遇假日延順) 倒楣鬼：每次都買在每月最高點

以下是投入約 15 年的各投資人的報酬（採用還原權值股價）：

從結果來看，儘管定期定額扣款時非常倒楣都買到每月最高價，15 年後的平均年化報酬和最幸運的投資人並不會相差太大，再加上實際上的報酬率會較接近普通人的表現，因此只要確保自己能夠持續性的扣款，並且有紀律的投資，就可享受到長期投資的好處囉。

二、定期定額有需要停利嗎？要依投資期間與標的決定

「投資人常常也會好奇自己該不該隨時盯盤來停利」，其實停利在長期投資的執行策略上要依預計的投資期間與標的來決定，以上述的例子進行回測，同樣在每月 16 號扣款 12,000 元買入 0050，在這 15 年間，假設若報酬達 10% 即立刻賣出但仍持續扣款。

結果顯示這期間總共會停利 14 次，累積的報酬僅 217,016 元，與不停利的報酬相差許多，這其中有兩個原因：

其一為這段期間股市不斷創新高，因此停利相當於將股價賣在較低的水準。其二為停利後，資金規模變小，若不繼續投入市場，相當於無法享受複利的威力。因此，投資人若是希望透過長期追蹤大盤指數並利用複利來增加資產，就不一定需要隨時停利。

三、選擇手續費較低的券商，是定期定額投資成功的第一步

對於投資人最重要的是如何用最便宜的價格來投資，因此手續費的費率非常重要，小編同時也幫大家試算這 15 年來每月定期定額投入 12,000 元的手續費，結果如下：

從假設的試算結果可以看出選擇對的券商跟一般券商在手續費上差距非常大，在台股手續上差了 6 倍，而美股手續費差距 3 倍，相當於要多付出新台幣 13,692 元！因此在開始定期定額投資前，一定要好好比較券商的手續費，避免浪費錢在交易成本上，影響到投資績效的表現。

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