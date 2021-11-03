劍麟營運逐步復甦 前三季轉盈 Q4迎來旺季

汽車零組件大廠劍麟 (2228-TW) 公布第三季財報，單季稅後純益 3686 萬元，年增 490%，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.49 元，累計前三季稅後純益 2.06 億元，年增 1054%，每股純益 2.71 元，儘管尚未回到過去的高獲利表現，但已從谷底持續復甦中。

劍麟第三季合併營收 9.11 億元，年增 6.74%，營業毛利 1.97 億元，年增 26.33%，毛利率 21.62%，年增 3.35 個百分點，營業利益 2117 萬元，年增 187.12%，營益率 2.32%，年增 5.17 個百分點，稅後純益 3686 萬元，年增 490.11%，每股純益 0.49 元。

劍麟前三季合併營收 27.82 億元，年增 20.79%，營業毛利 6.38 億元，年增 49.68%，毛利率 22.91%，年增 4.42 個百分點，營業利益 1.2 億元，年增 451%，稅後純益 2.06 億元，年增 1054%，每股純益 2.71 元。

劍麟說明，第三季雖處車廠傳統暑休淡季，加上車用晶片短缺影響，9 月出貨未達預期，但整體而言，受惠成本與費用嚴控、產品結構優化等效益，毛利率逐漸回升，汽車事業群的營收比重已攀升至 80%，且營收年增 7%。

展望第四季，劍麟指出，進入汽車傳統旺季，隨著歐美逐漸解封、客戶拉貨力道增溫，而品牌車廠針對新車款持續升級安全配備規格，有助保持良好的訂單能見度，將持續與客戶共同開發新產品。