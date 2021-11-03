三大法人買超25.38億元土洋續對作 外資再買25.38億元投信續賣

台股今 (3) 日上漲 56.19 點或 0.33% 收 17122.16 點，成交金額 3261 億元，三大法人買超 25.38 億元，僅投信續賣超 19.69 億元，外資今日則買超 38.92 億元，連二日加碼台股，自營商由賣轉買超 6.15 億元。

觀察今日資金動向，再度流入貨櫃海運三雄均有 6% 以上的漲幅，以成交量表現來看，長榮來到 30.6 萬張、陽明則有 16.85 萬張、萬海 9.91 萬張；而空運雙雄漲勢均在 1% 內，但華航以 22.11 萬張，成為今日成交量次高股，長榮航也有 13.55 萬張。

此外，台驊投控亮燈漲停，四維航、中航、裕民、慧洋 - KY 等散裝航運股漲勢凌厲，此外，宅配通、建新國際、遠雄港等也有 3-5% 的漲幅。整體運輸類股指數上漲逾 5%，為盤面多頭指標，成交比重上升至近 3 成。

電子指標股方面，則以面板及記憶體表現亮眼，面板雙虎友達拉出半根漲停，成交量達 15.73 萬張、群創更有 17.21 萬張，收漲 1.8%；記憶體中的華邦電則上漲 4%、南亞科漲逾 3%。

被動元件也再度重獲買盤青睞，華新科第三季財報繳出佳績，今日強勢亮燈漲停，同集團的信昌電也攻上漲停板，國巨、凱美、奇力新、大毅、禾伸堂、立隆電等漲勢也相當凌厲。