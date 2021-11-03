慧洋-KY 10月營收續創高 全年挑戰賺1股本

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 10 月合併營收達 20.87 億元，月增 22.13%，年增 91.73%，續創單月新高，自結稅前盈餘為 10.32 億元，每股稅前盈餘為 1.38 元；前 10 月每股稅前盈餘已達 8.27 元，由於第四季為散裝傳統旺季，法人估慧洋有望首次挑戰全年賺 1 股本。

慧洋表示，今年全年換約漲幅約 70%，有利明年展望樂觀。慧洋受惠中小船舶運價高漲，前 10 月合併營收達 150.7 億元，年增 54.67%，稅前盈餘為 61.76 億元，每股稅前盈餘 8.27 元。

慧洋指出，近期波羅的海綜合指數 (BDI) 回檔，主因海岬型指數 (BCI) 修正，10 月底 BCI 指數為 4,349 點，相較 10 月最高點跌幅為 58%。

不過，慧洋主要船型是載運穀物的中小型船舶，第四季進入北美穀物出口旺季，中小型船舶運價仍保持穩定，10 月底 BHSI 指數為 1,972 點，相較於 10 月最高點跌幅僅 4.36%，且 10 月 BHSI 指數平均仍較 9 月增加 8.11%，因此近期的 BDI 回檔對慧洋並無明顯影響。

在看好長期成長趨勢下，慧洋董事會 10 月底已再次通過新船採購案，預計以不高於 7000 萬美元 (約新台幣 195 億元)，向今治造船廠增購 2 艘高規格節能減碳散裝貨輪 (Supramax / 64,000 DWT)。

隨著國際海事組織 (IMO) 即將於 2023 年推行船舶效能指數 (EEXI) 及營運碳強度指標 (CII) 兩項最新法規規範，慧洋預期，市場將有近 80% 的船舶受到影響，而慧洋已擁有業界內最高比例的節能船隊，未來在市場上將更具有競爭力。

慧洋船隊已達 134 艘船舶，平均船齡為 7 年，新造船訂單尚有 17 艘。