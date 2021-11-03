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〈智崴展望〉未來5年營收年成長30%起跳 也搭上元宇宙列車

鉅亨網記者林薏茹 台北
智崴董事長歐陽志宏(右二)。(鉅亨網記者林薏茹攝)
智崴董事長歐陽志宏(右二)。(鉅亨網記者林薏茹攝)
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智崴娛樂體感飛行劇院設備

體感娛樂設備廠智崴 (5263-TW) 董事長歐陽志宏今 (3) 日看好，隨著疫情趨緩，明年營收可望恢復 2019 年疫情前水準，預期未來 5 年，每年營收成長率將 30% 起跳。

智崴也搭上元宇宙列車，歐陽志宏今 (3) 日表示，許多客戶都上門詢問智崴是否有推 AR/VR 相關設備，事實上公司已有著墨，智崴的 miRide 小型個人產品就是 VR 設備，提供軟體與硬體，其中並以賽車與熱氣球最受歡迎。

隨著各國觀光旅遊產業逐漸復甦，今年 4 月起，智崴在越南、哈薩克、中國大陸、日本、丹麥、美國、英國的飛行劇院及大型體感遊樂設備已紛紛開幕，搶占旅遊先機，智崴今年全球開幕的飛行劇院共 23-24 套。

歐陽志宏透露，11 月下旬會在美國奧蘭多國際主題公園暨遊樂設備展 (IAAPA Expo)，發表共 7-8 項新品，並將亮相耗時 5 年打造、全球最大飛行娛樂設備，可乘坐 300 多人，將在中國珠海遊樂園裝設。

歐陽志宏表示，受原物料漲價影響，今年中起新接訂單報價均調漲 10%，可抵銷原物料漲幅，毛利率可望持穩；明年若疫情沒有太大變化，營收可望恢復、甚至超越 2019 年的 20.8 億元水準。

展望後市，歐陽志宏指出，實體遊樂產業從未有過一年產值衰退超過 10%，但過去 2 年每年均衰退 50%，看好疫後消費需求起飛，加上這兩年陸續推出新品，在低基期下，5 年內營收將回升到原先水準，預期未來 5 年營收平均年增幅將達 30%。

智崴今日召開記者會，宣布旗下 i-Ride 飛行劇院周六 (6 日) 將推出旗艦企劃《下一站去哪？》，將飛行劇院化身為時尚機場。

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