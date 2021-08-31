疫後需求升溫 智崴今年逾20套設備完工貢獻營運

智崴 (5263-TW) 今 (31) 日召開股東會，董事長歐陽志宏表示，4 月下旬起，在越南、哈薩克、日本、丹麥、美國、英國、中國的飛行劇院及大型體感遊樂設備，已陸續開幕，預計今年將有超過 20 套飛行劇院及大型體感遊樂設備陸續完工。

智崴去年受 COVID-19 疫情衝擊，專案及訂單進度遞延，導致收入入帳緩慢。今年隨著世界各國觀光旅遊產業逐漸復甦，看好疫情後的娛樂商機，歐陽志宏表示，將持續透過產品多樣化、營收多元化、技術高端化、強化競爭優勢，替股東創造最大價值。

歐陽志宏指出，智崴研發團隊 2019 年底起便持續投入大量資源在產品研發，打造更多元的體感遊樂設備產品線，以因應疫情後客戶各式各樣的需求，提供最適切的產品與解決方案，如智崴新研發的飛行劇院，6 月便獲北京客戶青睞，簽訂 4 座新型飛行劇院訂單。

此外，歐陽志宏表示，智崴產品系列中的個人化賽車模擬器，也於今年出貨至越南主題樂園，顯見多元化產品線，正符合疫後市場需求。

除以多元產品全覆蓋主題樂園的設備銷售市場外，智崴也將透過提供客戶整場設計服務，擴大營業服務範圍，並導入新科技、提升技術能力，有助拉開與主題樂園設備競爭者的距離。

歐陽志宏指出，雖然去年樂園產業受到疫情影響，但隨著疫苗覆蓋率提升，各地主題樂園已陸續開幕，仍看好主題樂園及娛樂市場，將持續掌握體感科技核心技術，拓展多方業務，取得更多合作機會及訂單。