燦坤Q3毛利率、純益衝6年同期高 前三季EPS 2.74元

3C 通路商燦坤 (2430-TW) 今 (3) 日公布財報，受惠產品組合轉佳、擴大店面效益，第三季毛利率 15.55%、稅後純益 1.2 億元，衝 6 年同期新高；前三季純益大增 1 倍、達 4.57 億元，也寫 8 年來新高，每股純益 2.74 元。

燦坤同步公告 10 月營收，受惠五倍券商機帶動，單月營收衝至 20.94 億元，創近 20 年來同期新高，月增 21.95%、年增 48.49%；累計前 10 月營收 189.44 億元，年增 18.7%。

燦坤第三季營收 55.9 億元，季減 7.03%、年增 3.96%；毛利率 15.55%，季增 0.45 個百分點、年增 1.14 個百分點；營利率 2.82%，季減 0.65 個百分點、年增 1 個百分點；稅後純益 1.2 億元，季減 29.5%、年增 44.19%，每股純益 0.72 元。

燦坤前三季營收 168.5 億元，年增 15.82%；毛利率 15.7%，年增 0.31 個百分點；營利率 3.43%，年增 1.39 個百分點；稅後純益 4.57 億元，年增 119%，每股純益 2.74 元。

燦坤看好，今年五倍券規模比去年大，優惠活動策略比去年更熟悉，樂觀看待第四季將站上全年高峰，且明年農曆年前的促銷活動已排定，明年營運更好。