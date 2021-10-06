燦坤祭五倍券優惠 樂看Q4衝全年高峰、明年更好

3C 通路商燦坤 (2430-TW) 看準五倍券商機，今 (6) 日宣布推出「再出發振興會員特典」，董事長林技典表示，今年五倍券規模比去年大，優惠活動策略比去年更熟悉，樂觀看待第四季將站上全年高峰，明年營運更好。

林技典指出，去年三倍券占整體業績比重不低，預期今年五倍券規模是去年的 1.2 倍，加上有去年的促銷策略經驗，今年在優惠活動上更熟練，將積極搶攻商機。

林技典表示，雖然受消費者買氣觀望，9 月營收表現持平，不過今年定調為超越年，且明年農曆年前的促銷活動已排定，整體展望正向，預期在五倍券帶動下，樂觀看待第四季將為全年高峰，明年營運有機會更好。

近期原物料成本飆漲、貨運費用持續墊高，2C 事業部協理陳柏蒼坦言，除了原物料價格增加外，產品交期已拉長至 12 週，從秋冬開始，產品報價將漲 5-10%，不過公司仍有 60 天低價庫存，因此原物料漲價對營運衝擊不大，尚不需要轉嫁成本，不過未來供應鏈吃緊狀況未緩解，不排除反映成本。

燦坤搶在五倍券開放使用前天祭出會員優惠活動，燦坤實體會員 10 月 7 日至門市預購單品 1 萬元以上，紙本振興券後支付尾款，加碼抽 10 萬元現金一人獨得，此外，10 月 17 日前，燦坤實體會員至門市不限金額消費，天天抽 10 萬元還元金，總額百萬還元金，使用振興券再享加倍抽獎機會。