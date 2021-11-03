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瑞智前三季純益年減6.8% EPS 1.05元 擬買回庫藏股

鉅亨網記者沈筱禎 台北
原物料衝擊 瑞智前三季EPS 1.05元 擬實施庫藏股買回5000張。(圖:AFP)
原物料衝擊 瑞智前三季EPS 1.05元 擬實施庫藏股買回5000張。(圖:AFP)
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瑞智聲寶壓縮機原料

聲寶 (1604-TW) 旗下壓縮機製造商瑞智 (4532-TW) 受到原物料、運費成本影響，第三季雙率雙降，稅後純益 1.86 億元，季減 9.7%、年減 14.29%，每股純益 0.37 元；前三季純益 5.29 億元，年減 6.86%，每股純益 1.05 元。瑞智也擬實施庫藏股，擬買回 5000 張。

瑞智第三季營收 51.58 億元，季減 17.88%、年增 10.8%；毛利率 9.75%，季減 2.21 個百分點、年減 2.09 個百分點；營利率 2.74%，季減 0.86 個百分點、年減 0.92 個百分點。

瑞智前三季營收: 172.7 億元，年增 22.47%；毛利率 10.84%，年減 1.36 個百分點；營利率 3.28%，年減 1.4 個百分點；稅後純益 5.29 億元，年減 6.86%，每股純益 1.05 元。

瑞智在原物料成本壓力下，已與客戶溝通協調，總成本平均漲幅 6.8%，另外，因應整體成本上揚，旗下產品線已調漲售價，平均單價漲 5.5%，預期將帶動第四季毛利率優於上半年的 11%。

瑞智擬自 11 月 4 日至明年 1 月 3 日，從集中市場買回 5000 張自家股票，買回價格區間 13.2-28.2 元，若股價低於區間將繼續買回，買回股份金額上限 40.96 億元，買回股份將轉讓予員工。

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