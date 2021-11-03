電源廠Q3財報 群電純益衝新高EPS 2.09元 康舒獲利直逼上半年

電源供應器廠第三季財報相繼出爐，群電 (6412-TW) 稅後純益 8.2 億元，季增 24.3%、年增 11.9%，寫歷史新高，每股純益 2.09 元，為歷史次高；康舒 (6282-TW) 在本業獲利轉正以及業外挹注下，第三季每股純益 0.48 元，直逼上半年的 0.5 元。

群電第三季受惠傳統旺季效應，市場需求旺盛，再加上產品組合持續優化，除了營收成長外，獲利率三率三升，推升獲利走高；累計前三季稅後純益 20.59 億元，年增 32.4%，每股純益 5.26 元，則雙雙為歷史同期最佳。

群電也同步公告 10 月營收 35.91 億元，年增 7.3%；累計前 10 月營收 333.32 億元，年增 15.1%，也續創同期歷史新高。

康舒第三季在本業獲利轉佳，加上業外挹注下，稅後純益 2.47 億元，不僅季增 4 成，更直逼上半年獲利 2.6 億元；累計前三季稅後純益 5.07 億元，每股純益 0.98 元。

而康舒也公告，淡水廠區新建廠辦大樓工程將增加預算 7.5 億元，將增加建築物附屬工程、工廠生產運作及動力設置等需求，配合大樓完工後使用，全案合計預算來到 19.5 億元。