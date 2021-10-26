Bloom Energy奪45億美元大單 康舒供應關鍵電源轉換器大啖商機

美國氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 拿下南韓 SK 集團 45 億美元大單，康舒 (6282-TW) 是 Bloom Energy 燃料電池中的關鍵電源轉換器主力供應商，幾乎獨攬所有訂單，在客戶業務爆發成長下，營運同步升溫。

據了解，康舒跟 Bloom Energy 長期合作多年，囊括近 9 成電源轉換器供應訂單，市場看好，康舒可望成為此次 Bloom Energy 拿下 SK 大單的主要受惠廠商。

康舒不評論單一客戶，但仍看好燃料電池相關電源產品，持續因客戶在全球市佔率快速攀升而受惠；今年雖然有缺料影響，但公司預估，燃料電池發電系統相關電源，可達成預期出貨目標，目前占整體營收 1 成以上。

根據 Bloom Energy 跟 SK 集團的合約，SK Ecoplant 將在三年內購買至少 500 MW 的燃料電池，較過去三年雙方合作 200MW 大增 1.5 倍，可望貢獻 Bloom Energy 達 45 億美元營收。

此外，SK Ecoplant 還計劃進行約 5 億美元的股權投資，並進入 Bloom Energy 董事會，擴大雙方合作關係。