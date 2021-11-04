〈美股熱門股〉高通Q4財報超預期盤後漲逾6% Lyft前景看俏漲8%

高通 Q4 營收、獲利超預期 盤後大漲 6.91%

高通 (QCOM-US) 周三（3 日）盤後公布會計年度第四季財報，由於智慧型手機晶片銷售量年增 56%，使營收、獲利雙雙優於分析師預期，盤後股價大漲 6.91% 至每股 148.05 美元。

高通第四季營收年增 43% 至 93 億美元，經調整後每股獲利年增 76% 至 2.55 美元，兩者皆優於 Refinitiv 分析師預估的 88.6 億與 2.26 美元。高通預計本季 (會計年度第一季) 營收將介在 100 億至 108 億美元，高於分析師預估的 96.8 億美元。

高通 QCT（晶片業務）年增 56% 至 77 億美元，反映智慧型手機晶片需求強勁，物聯網業務成長 66% 至 15 億美元，連接 5G 網路所需的射頻前端晶片（Radio Frequency Front End）業務成長 45% 至 12.4 億美元。

高通宣布本季回購價值 15.4 美元的股票，並支付 7.68 億美元的股息。

Lyft 司機回歸營運升溫 勁揚 8.19%

共享乘車公司 Lyft(LYFT-US) 第三季財報表現亮麗，實現連兩季獲利，再加上司機重返工作崗位、分析師看好營運前景，利多消息提振周三（3 日）股價大漲 8.19% 至每股 49.03 美元。

Lyft 第三季營收年增 73% 至 8.644 億美元、經調整後每股獲利報 0.05 美元，皆優於分析師預估的 8.627 億與虧損 0.03 美元。

Lyft 今年司機人數比去年同期增加近 45%，該公司財務長 Brian Roberts 表示，司機人數增加的部分原因是聯邦失業救濟金到期。此外 Lyft 也預計將在第四季縮減獎勵制度，經調整後 Ebtida 有望再次提升。

RBC Capital 分析師 Brad Erickson 表示，儘管目前高資費下載客量有點少，不過需求仍強勁，且隨日後費用逐漸下降，需求將越來越旺。Erickson 給予 Lyft「優於大盤」（Outperform）評等，目標價訂在每股 65 美元。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 指出，司機出勤率有所改善，晚上外出與周末叫車次數增加，其中機場搭乘次數比去年同期成長近兩倍，此外等待時間與價格也逐漸下降，顯示需求逐漸復甦，對未來展望樂觀，保持對 Lyft「優於大盤」（Outperform）評等，並將目標價從每股 76 美元調整至 75 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 也對 Lyft 保持同樣樂觀態度，認為需求強勁且正在改善，認為該公司本季每個月表現都能較上季好。Ives 維持 Lyft「優於大盤」（Outperform）評等，不過將每股目標價下調至 77 美元，低於先前的 85 美元。

CVS 第三季財報、全年財測俱佳 上漲 5.69%

美國藥品零售商 CVS Health(CVS-US) 第三季財報受惠新冠病毒檢測與疫苗接種需求增加，營收、獲利雙雙優於分析師預期，並上調全年財測，激勵周三股價上漲 5.69% 至每股 96.34 美元。

CVS 第三季營收年增 10% 至 738 億美元，經調整後每股獲利年增 18.7% 至 1.97 美元，皆遠高於分析師預估的 705 億美元與 1.78 美元。

此外 CVS 預計今年全年經調整後每股獲利將介於 7.9 至 8 美元之間，高於先前預估的 7.7 至 7.8 美元，營運現金流將介在 130 億至 135 億美元之間。

CVS 表示，受惠上季進行 1,100 萬次新冠疫苗接種與 800 萬次的病毒檢測，第三季同店銷售額年增 9.6%、藥店銷售額成長 8.8%。