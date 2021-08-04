〈財報〉CVS Q2獲利小跌仍優預期 上調全年獲利前景

美國老牌連鎖藥局 CVS Health(CVS-US) 週三 (4 日) 公布 2021 年第 2 季財報，病毒檢測和疫苗接種，幫助提振業績，加上其他業務逐步正常化，Q2 營收年增 11% 至 726 億美元，優於分析師預期，獲利雖較去年下滑，但仍優於預期，CVS 也上調全年獲利預期。

財報發布後，CVS Health 美股盤前跌 0.9％，暫報 83.24 美元。

CVS Health 盤前小幅下跌 (圖：Google)

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：726.2 億美元，年增 11.1％，Refinitiv 調查共識預期為 703 億美元

營業利益：43.3 億美元，年減 7.6％

純益：27.8 億美元，去年同期為 29.8 億美元

稀釋後每股純益 (EPS)：2.10 美元，去年同期為 2.26 美元

Q2 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後營業利益：48.9 億美元，年減 8.3％

調整後 EPS：2.42 美元，去年同期為 2.64 美元，Refinitiv 調查共識預期為 2.06 美元

營收按業務分拆：

藥品服務：383 億美元，年增 9.8%

零售藥局：247 億美元，年增 14.2%

CVS 表示，隨著顧客重返門市採購，加上處方藥領取人潮回歸，公司業務已趨於正常化，醫療福利的使用狀況也恢復到典型的模式，同店銷售額較去年同期增長 12.3%。

此外，該公司第 2 季共於美國進行超過 600 萬次新冠病毒檢測，與近 1700 萬次疫苗接種，隨著 Delta 疫情加劇，執行長 Karen Lynch 表示將持續擴大疫苗獲取管道和接種作業。

2021 全年財測：