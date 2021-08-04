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〈財報〉CVS Q2獲利小跌仍優預期 上調全年獲利前景

鉅亨網編譯林薏禎
〈財報〉CVS Q2獲利小跌仍優預期 上調全年獲利前景 (圖：AFP)
〈財報〉CVS Q2獲利小跌仍優預期 上調全年獲利前景 (圖：AFP)
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CVS財報疫苗藥局Delta

美國老牌連鎖藥局 CVS Health(CVS-US) 週三 (4 日) 公布 2021 年第 2 季財報，病毒檢測和疫苗接種，幫助提振業績，加上其他業務逐步正常化，Q2 營收年增 11% 至 726 億美元，優於分析師預期，獲利雖較去年下滑，但仍優於預期，CVS 也上調全年獲利預期。

財報發布後，CVS Health 美股盤前跌 0.9％，暫報 83.24 美元

CVS Health盤前小幅下跌 (圖：Google)
CVS Health 盤前小幅下跌 (圖：Google)
Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：
  • 營收：726.2 億美元，年增 11.1％，Refinitiv 調查共識預期為 703 億美元
  • 營業利益：43.3 億美元，年減 7.6％
  • 純益：27.8 億美元，去年同期為 29.8 億美元
  • 稀釋後每股純益 (EPS)：2.10 美元，去年同期為 2.26 美元
Q2 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：
  • 調整後營業利益：48.9 億美元，年減 8.3％
  • 調整後 EPS：2.42 美元，去年同期為 2.64 美元，Refinitiv 調查共識預期為 2.06 美元
營收按業務分拆：
  • 藥品服務：383 億美元，年增 9.8%
  • 零售藥局：247 億美元，年增 14.2%

CVS 表示，隨著顧客重返門市採購，加上處方藥領取人潮回歸，公司業務已趨於正常化，醫療福利的使用狀況也恢復到典型的模式，同店銷售額較去年同期增長 12.3%。

此外，該公司第 2 季共於美國進行超過 600 萬次新冠病毒檢測，與近 1700 萬次疫苗接種，隨著 Delta 疫情加劇，執行長 Karen Lynch 表示將持續擴大疫苗獲取管道和接種作業。

2021 全年財測：

  • (GAAP) 稀釋後 EPS：自 6.24-6.36 美元，上調至 6.35-6.45 美元
  • (Non-GAAP)EPS：自 7.56-7.68 美元，上調至 7.70-7.80 美元
  • 營運現金流：自 120-125 億美元，上調至 125-130 億美元

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