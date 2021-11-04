【袁志峰專欄】晶片股業績應不俗，可關注

今日推介 - 金風科技 (2208), 上日收市 $17.4

1) 股市前景

港股昨日弱勢震盪，成交減少，投資者信心疲弱。恒指連跌 7 日，累跌 4.2%。國指連跌 8 日，累跌 5.3%。短線而言，大市有技術反彈空間，但欠缺持續上升的基本因素。晶片股中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 已連續 2 日逆市上升，估計下周四公布的 3 季度業績應該不俗。

今天推介是金風科技 (2208) — 主要從事製造及銷售風力發電機組及風電零部件。今年首三季度，收入為 335.5 億元 (人民幣 · 下同)，同比跌 9.4%，盈利達 30.1 億元，同比增 45.6%，每股盈利 0.688 元，同比增 46.3%。現價對應 2020 年度市盈率為 21.8 倍，估值吸引。維持買入建議，上調目標價至 19.0 元，止損價 16.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 39 點，早盤冲高回落，最多曾升 87 點，隨後倒跌 291 點，午後跌幅收窄，收報 25024 點，跌 74 點或 0.3%。成交額按日減 18% 至 1199 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨賣出約 8 億元，包括淨買入 2 億元中芯國際 (981) 及 7 億元泡泡瑪特 (9992) 股份，淨賣出 10 億元小米 (1810) 及 5 億元保利協鑫能源 (3800) 股份。11 月以來淨賣出 10 億元，10 月淨買入 98 億元。

藍籌股 17 升 38 跌 5 持平。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 升逾 6% 及 3%，為升幅最大藍籌。恒基地產 (12) 升逾 1%。信義光能 (968) 跌逾 7%，為跌幅最大藍籌。其次是瑞聲科技 (2018) 及申洲國際 (2313) 跌逾 3%。阿里健康 (241)、小米 (1810)、友邦保險 (1299) 及吉利汽車 (175) 跌逾 2%。中石油 (857)、藥明生物 (2269) 及比亞迪 (1211) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.65%，收報 6273 點，成份股 9 升 21 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及騰訊 (700) 升逾 2% 及 1%，快手 (1024) 跌 4%，小米 (1810) 及百度 (9888) 跌逾 2%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 升逾 4% 及 3%，為升幅最大成份股。微盟 (2013) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 13% 及 6%，為跌幅最大成份股。瑞聲科技 (2018) 跌逾 3%。阿里健康 (241) 跌逾 2%。舜宇光學 (2382)、比亞迪電子 (285)、明源雲 (909) 及金蝶國際 (268) 跌近 2%。

板塊方面，晶片、體育用品、電力設備、航運、煤炭、內房及物管股逆市上升。東方重氣 (1072) 及哈爾濱電氣 (1133) 升逾 5%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 升逾 4%。兗州煤業 (1171) 升逾 6%，中國神華 (1088) 及中煤能源 (1898) 升逾 2%。中國恒大 (3333)、富力地產 (2777) 及龍光集團 (3380) 升 3%-6%。恒大物業 (6666)、華潤萬象生活 (1209) 及旭輝永升服務 (1995) 升 3%。

軟件、手機零件、線上醫療、光伏、電動車及教育股跑輸大市，跌幅居前。保利協鑫能源 (3800) 跌逾 14%，協鑫新能源 (451)、福萊特玻璃 (6865)、信義能源 (968) 及信義能源 (3868) 跌 4%-7%。理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 跌 4% 及 3%。新東方 (9901) 及中教控股 (839) 跌 4% 及 2%。

周三上証指數小幅低開，早段曾升 0.2%，隨後輾轉回落，午後最多跌 0.7%%，尾市回穩，收報 3498.54 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交約 10000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 2600 億元。滬深股通北向資金淨買入約 7 億元，11 月以來淨買入 38 億元，10 月淨買入 328 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國人力資源服務機構 ADP 公布，10 月私人企業新增職位 57.1 萬個，市場預期增加 40 萬個，前值為增加 56.8 萬個。(信報)

4) 個股訊息

騰訊控股 (700) 承諾，未來 3 年將向其雲計算部門的業務伙伴投入 200 億元 (人民幣 ‧ 下同) 的資源，表明其在企業軟件領域大舉擴張的意圖。騰訊高級副總裁湯道生在年度雲計算峰會上表示，該公司正在邀請更多開發人員在其雲基礎設施上構建應用程序，尋求幫助超過 1000 家企業在此期間的年收入超過 1000 萬元。(信報)

比亞迪股份 (1211) 公布，10 月汽車銷量 8.99 萬輛，按年增長 88.4%。其中，新能源汽車銷量 8.1 萬輛，按年升 2.49 倍；燃油汽車銷量 8895 輛，下跌 63.7%。(信報)

地政總署公布，恒基地產 (12) 以 508 億元中標中環民耀街新海濱 3 號商業地，成為賣地表造價最貴的地皮，每方呎樓面地價約 3.15 萬元，符合市場預期。(信報)

彭博引述財經智庫 REDD 報道，中國奧園 (3883) 正進行初步磋商，以將其在香港上市物業管理子公司奧園健康生活 (3662) 的 55％股權出售給合生創展集團 (754)。(信報)



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