鉅亨美股雷達：風投看好蘋果、特斯拉並肩電動車2大巨頭

美股重要看點：

週三 (3 日) 美股市場正聚焦，稍晚聯準會 (Fed) 將召開 11 月利率會議，市場預期，聯準會將維持利率走廊在 0-0.25% 不變，但將釋放出縮減 QE 購債 (Taper) 之時間表與速率。

市場經濟學家估計，聯準會將於 12 月正式落地實行 Taper，並將縮減 QE 購債自當前每月 1200 億美元縮小至 1000 美元，正式邁入本輪貨幣政策正常化的第一步。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 138.79 點，或 0.39%，收 36,052.63 點。

標普 500 指數上漲 16.98 點，或 0.37%，收 4,630.65 點。

那斯達克指數上漲 53.7 點，或 0.34 %，收 15,649.6 點。

費城半導體指數上漲 42.6 點，或 1.21%，收 3,548.9 點。

今日重要總經數據：

美國 10 月 Markit 服務業 PMI，市場預期 58.2，前值為 58.2。

美國 10 月 Markit 綜合 PMI，市場無預期值，前值為 57.3。

美國 10 月 ISM 非製造業 PMI，市場預期 61.8，前值為 61.9。

美國 9 月耐用品訂單月增率終值，市場無預期值，前值為 -0.4%。

重要個股動態：

1. 蔚來汽車 (NIO-US)

Bernstein 分析師 Eunice Lee 在最新研報內看好中國電動車市場，認為蔚來以用戶為中心的產品和服務有很大吸引力，但同時也對高端電動車領域日趨激烈的競爭感到擔憂，預計未來 12 至 36 個月，奧迪、BMW 和賓士都將推出多款高端電動車產品。

Eunice Lee 擔憂，隨著產量不斷增長，蔚來的用戶體驗可能會被稀釋，預計隨著蔚來用戶數量的增長，用戶體驗管理會逐步變差，對公司業績的推動作用會變小。

Eunice Lee 認為，雖然社區管理者都會遇到這一難題，但獨特的商業模式會放大蔚來在這方面的困難，儘管推出大眾化品牌能推動銷量，但要對業績產生影響尚需時日。

Eunice Lee 對蔚來股票評級為與大盤持平，給出的目標價為每股 45 美元。

不過，另外 8 名分析師給出強烈建議買進評級以及 58.57 美元的目標價，這意味著未來 12 個月蔚來股價可能有 42% 上漲空間。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉執行長 Elon Musk 昨日在 Twitter 上發帖稱，與汽車租賃巨頭 Hertz 雙方尚未簽訂協議，引動特斯拉股價高檔巨震。

但儘管馬斯克否認與 Hertz 達成購車協議，不過 Hertz 表示，特斯拉已開始交付電動車到租賃車隊內。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

風險投資公司 The Westly Group 創辦人 Steve Westly 表示，蘋果將與特斯拉一道成為電動車市場上受到認可的廠商。

Steve Westly 在接受美媒採訪時表示，蘋果進軍電動汽車市場是意料之中的，蘋果對於漂亮的產品、與手機的無縫整合以及人們的生活有深刻理解。

Steve Westly 說道，人們對汽車的認識在發生變化，過去 100 年，汽車給人們的印像是發動機、剎車和輪胎，未來，汽車將是安裝在輪子上的電腦。

Steve Westly 預計蘋果將在 2、3 年內推出首款電動汽車，屆時特斯拉和蘋果都將位居世界上最大的公司之列，有雄厚的資金用於研發，有能力贏得自動駕駛汽車競爭，而造車新勢力和傳統汽車廠商，需要加大投資力度，才能與蘋果和特斯拉競爭。