〈貴金屬盤後〉小非農優於預期 黃金收低 Fed消息支撐電子盤走揚

週三 (3 日) 交易，小非農報告顯示，私人企業就業成長超過預期，黃金期貨價格隨即收低，但 Fed 宣布將削減購債規模的消息仍提供黃金一些支撐力。

道富環球投資顧問首席黃金策略師 George Milling-Stanley 表示：「Fed 維持一貫政策，給予明確的前瞻性指引，以管理市場預期，避免金融市場出現意外。大眾都預期 11 月的會議會提供明確的縮減購債計畫，可能導向明年中期就結束當前的計畫。」他補充，Fed 會議沒有任何意外。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 25.50 美元或 1.4%，收每盎司 1763.90 美元。在 Fed 宣布後，電子盤交易黃金期貨價格上升至 1765 美元。

黃金期貨收盤後，Fed 宣布將以每月 150 億美元的速度，逐月削減每月購債規模，且也準備好在經濟前景發生變化的情況下進行調整。

這樣的決定符合廣泛預期。經濟學家先前表示，Fed 已經示意將以每月 150 億美元的速度，自月中起放緩每月購債金額，即 100 億美元的公債和 50 億美元的不動產抵押貸款證券 (MBS)。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「Fed 已經花了 4 個月以上的時間，明確表示即將展開 QE 退場，所以黃金投資者也像其他資產的投資者一樣，早就充分注意到這件事即將到來。」

「所以，雖然隨著 11 月的決議接近，開始削減購債這件事已對黃金價格構成阻力，但沒有引發任何潰逃的交易。」Ash 說。

有小非農就業報告之稱的 ADP 就業報告顯示，就業成長優於預期，黃金價格隨即收低。

ADP 公布，美國私營企業 10 月就業新增 57.1 萬人，遠大於經濟學家預期。《華爾街日報》調查的經濟學家本預期就業新增 39.5 萬人。

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