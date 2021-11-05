〈貴金屬盤後〉Fed決議縮表後 公債殖利率下滑 黃金3日來首次收高

週四 (4 日) 交易，黃金期貨價格反彈上漲，為 3 個交易日來首次收高，係因 Fed 決定縮減其購債規模後，美國公債殖利率隨即下降。

雖然 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 強調，現在升息還太早 (升息是對抗通膨的正常反應)，但他堅信 Fed「將在必要時刻使用我們的工具以控制物價。」

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「投資者意識到，貨幣政策收緊的程度，不會像幾個月前一些人擔心的那樣嚴重。各國央行對物價壓力將消退的預期保持彈性，從而降低了政策進一步收緊的風險。」

英國央行 (BOK) 週四決定維持利率在 0.1%，無視市場的升息預期。在 BOK 發布意外的決定後，英國公債殖利率下降。Razaqzada 表示：「過去幾週，歐洲和美國的公債殖利率都停止上升，這讓黃金走穩，但黃金要恢復更強勁，就必須看到美元走疲。」

ICE 美元指數週四上升 0.4%。

「由於股市轉向偏好風險的環境，且 Fed 不像一些人先前擔心的那樣鷹派，美元可能自當前水準走低，這應該有利於黃金和白銀。」Razaqzada 說。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 29.60 美元或 1.7%，收每盎司 1793.50 美元。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 68 美分或 2.9%，收每盎司 23.911 美元。

週三黃金收低，但在 Fed 宣布本月稍晚將開始削減購債規模後，電子盤交易反彈。

德國商銀分析師 Daniel Briesemann 報告指出，許多市場參與者預期 Fed 將發表強硬言論，但事實證明，Fed 不像預期那樣強硬，這至少讓黃金得以收復一部分下跌金額。

週四公債殖利率大多數走低，而殖利率走低有利於不孳息的黃金。

分析師持續爭論 Fed 是否落後於曲線。Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「這是很溫和的縮表，也是個明確的信號，即是我們必須等到明年夏季，才能聽到他們承認對通膨的看法錯誤。」

「華爾街對升息預期有些激進，且雖然殖利率應該會上升，但可能速度會放緩，這對黃金來說是好消息。」

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