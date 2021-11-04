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競國泰廠營運成長看佳 擬強化財務體質促轉盈

鉅亨網記者張欽發 台北
競國泰廠營運成長看佳，擬強化財務體質促轉盈。(鉅亨網記者張欽發攝)
競國泰廠營運成長看佳，擬強化財務體質促轉盈。(鉅亨網記者張欽發攝)
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PCB競國泰國

競國 (6108-TW) 下半年入旺季，轉投資的泰國競億電子接單也逐漸成長，第三季競億電子初估仍無法扭轉虧損局面，主要在於本身美元負債造成對獲利的侵蝕，競國不排除對泰國廠進行增資償還負債，改善財務結構，消除外在因當地幣值變動造成對獲利的干擾。

競國也將規劃 2022 年在市場辦理籌資，募集資金以挹注泰國競億電子。

競國前三季營收為 68.64 億元，受惠昆山競陸電子記憶體模組板、固態硬碟板訂單量提升，還有產品漲價效應，估全年營收將超越 80 億元。

競國 PCB 產品少量多樣生產為主，目前有台灣競國、大陸競陸及泰國競億三個廠區，台灣廠月產能 22 萬平方呎，昆山競陸電子月產能 120 萬平方呎，泰國競億電子月產能 105 萬平方呎，轉投資的泰國競億電子的接單也逐漸成長中，公司積極力拚泰國廠的營運儘速轉盈。

競國成立的泰國廠競億電子，PCB 製程鎖定汽車板，並已獲歐洲車電廠認證，訂單狀況改善中，競國泰國廠將導入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線，用於提高產能利用率，力拼泰國廠的轉盈。

目前競國泰國競億電子已獲歐系一階 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，每月有 105 萬平方呎的產能，承接包括電源供應器、家電、智能電表、STB 及工業設備等汽車板以外的訂單。

競國上半年營收 45.26 億元，稅後純益 1.43 億元，年增 5.42 倍，每股純益 0.89 元。

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