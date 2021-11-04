通膨上揚 是否會持續下去？

投資人在這時序邁向年底之際，可能會緊張、甚至焦慮，原因並不難理解：能源價格攀升、供應鏈情勢、勞動力短缺及央行先發制人縮緊貨幣政策等疑慮，皆引發市場出現波動。

今年年初時，許多市場參與者認同聯準會主席鮑爾 (Jay Powell) 高通膨只是暫時的想法。這個主張已有所改變，因為經濟重啟的需求面加上供應鏈瓶頸與缺貨使通膨居高不下。

通膨前景

展望未來，我預期通膨將維持偏高水準，2022 年中才會開始緩和。雖然高物價可能會反映在下一季的整體通膨，但我不認為此影響是永久的，因為創新會提高生產力且全球人口結構緩慢改變，這類現象可望抑制通膨的長期走勢。

此外，未來數季財政赤字減少與貨幣政策緊縮，也都有助於抵銷通膨。財政支撐措施規模在 2022 年會較 2021 年大幅縮小，而且主要央行應該會在明年中停止購債，屆時也是聯準會調升政策利率的最早時機。

美國、歐洲和中國廣義貨幣供給量成長率已達高點，我預期已開發市場家庭支出模式未來數季將恢復正常，可望緩解許多企業的庫存壓力。

自 1992 年以來，美國庫存銷售比平均為 1.52，目前是 1.08，顯示美國消費者商品支出急遽增加 (註 1)。簡而言之，COVID-19 使得消費集中在耐久財，而供應鏈緊張也造成物價壓力上升，且解決速度似乎相當緩慢。

上週出現數項正面發展：中國政府擴大干預力道，因此煤炭價格近期已從高點回落；半導體製造商前置時間縮短；港口堵塞情勢似乎正在緩解，貨運運價也從高點回落。

投資影響

市場將逐漸消化成長減速、通膨攀升的變化，而且貨幣政策漸進緊縮，因此市場波動未來幾季可能會增加。

隨著主要經濟體實質成長率朝正常趨勢發展，美國與新興市場大型股和不動產等另類資產在此新常態中，有機會創造良好表現。

(註 1) 資料來源：Macrobond，截至 2021 年 10 月 31 日。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說

明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv21-0453