特斯拉否認在青島興建第二座超級工廠

10 月底市場傳出美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 正在中國尋找除了上海以外的城市，興建特斯拉在中國的第二座超級工廠，而青島將準備簽約。對此消息周三 (3 日) 特斯拉全球副總裁陶琳於微博否認該傳聞。

特斯拉在中國選址第二廠房地點的消息來自於深圳東方港灣投資管理公司董事長但斌，內容透露特斯拉第二座超級工廠很可能已與青島簽署合約。同時，有消息稱，目前青島相關部門已經與特斯拉中國高層取得聯繫，並進行溝通，將努力爭取該項目落腳青島。

(圖片: AFP)

不過在昨日特斯拉公司全球副總裁陶琳透過微博指出，最近接到很多媒體關於第二座超級工廠的詢問，恕無法一一回復，且表示目前網路上關於特斯拉第二工廠選址的消息並不屬實。

值得留意的是，全球電動車銷售量快速成長，特斯拉 2021 年前三季的新車交車數達 62.74 萬輛，2020 年全年的交車數也只有 49.96 萬輛。根據預估，特斯拉今年的交車數將逼近 100 萬輛。

有媒體指出，產能不足是特斯拉目前正在解決的問題，根據特斯拉創始人馬斯克的計劃，特斯拉將在亞洲布局建設第二座工廠，以提升產能。在此之前，特斯拉在上海的超級工廠二期也已經動工。

陸媒指出，山東濟南市之前曾表示會主動聯繫特斯拉，全力爭取特斯拉在濟南選址，濟南新舊動能起步區擁有大量建設用地，若特斯拉能落腳將推動濟南跨過黃河，形成一江兩岸大城市格局。