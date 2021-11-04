〈工研院產業研討會〉台灣IC設計產值今年將首破1兆元 估明年再續強

工研院今 (4) 日舉辦 2022 產業發展趨勢研討會，產科分析師范哲豪指出，由於疫情改變民眾生活型態，數位轉型加速，今年全球 IC 設計業產值年增達 24%，而台灣年增達 40.7%、優於全球，也是首度突破兆元大關、約 1.2002 兆元，明年也將保持成長態勢。

范哲豪說明，台灣 IC 設計業受惠產品組合優化、漲價效益，今年多數廠商的毛利率均走揚，動能包括 5G 手機、智慧家庭、WiFi 6、TWS(真無線藍芽耳機)、面板驅動 IC 等。

范哲豪表示，現今全球晶片持續缺貨，預計明年可稍微趨緩，不過，以車用晶片來看，由於車輛智慧化與電子化，帶來大量的晶片需求，也需要更先進的 AI 技術支持，台廠包括聯發科 (2454-TW) 等皆已陸續搶進。

范哲豪指出，自駕車未來將成為人們除 PC 與手機外的第三台電腦，並由智慧感知系統、車聯網系統、控制系統等組成，大廠均看好先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和全自動駕駛系統將成為汽車產業的支柱。

台廠中聯發科布局進度最快，目前已推出四大應用的 Autus 平台，通過 AEC-Q100、ISO26262 等車規認證，涵蓋智慧座艙系統、車載資通訊系統、毫米波雷達解決方案與視覺先進駕駛輔助系統，目前已大量出貨。

瑞昱 (2379-TW) 則瞄準車用乙太網，看好未來汽車 ADAS 系統與主控處理器間的「內部溝通」需求，主要因舊型車用網路能傳遞的頻寬不大，車子裡要連結的裝置越來越多，為求更加即時的網路，就必須導入車用乙太網。