搶旺季商機 華碩推首款二合一OLED平板、微星攻電競新品

品牌大廠華碩 (2357-TW)3 日晚間舉辦全球新品發表會，釋出全球首款 13.3 吋可拆式 OLED 二合一平板電腦 ASUS Vivobook 13 Slate OLED，鎖定工作、娛樂等多工需求，也將搭載微軟 (MSFT-US) 最新一代作業系統 Window 11，電競品牌大廠微星 (2377-TW) 也釋出一系列電競新品，預期都將為第四季旺季再添動能。

華碩最新二合一平板電腦最大亮點除是首款搭載 OLED 面板的產品外，官方也宣布搭載英特爾 (INTC-US) 未具名的四核心處理器，因此，市場推測，華碩此款二合一平板筆電將搭載英特爾即將推出的新一代筆電處理器。

華碩表示，新款二合一平板電腦將可搭配外接磁吸式全尺寸鍵盤、170 度螢幕轉軸可拆式支架、ASUS Pen 2.0 觸控筆，預計本月開始陸續在全球市場推出，建議售價則為 599 美元起 (約新台幣 16700 元起)，搶攻年底銷售旺季商機。

展望第四季，華碩看好，隨旺季需求增溫、Windows 11 筆電新品上市、供應鏈產出增加等因素帶動下，本季營收可望保持成長，同時也將與產業夥伴合作應對供給面的不確定性挑戰。

另一方面，微星也推出一系列搭載英特爾第 12 代處理器 Alder Lake 新品，包含 Z690 系列主機板、電競桌機及螢幕等周邊新品，衝刺年底旺季、舊換新商機。

微星除釋出全新硬體產品外，也首度為 DIY 社群提出 Powered By MSI 概念，強調可降低自組電腦時，零件相容性、系統穩定性等風險，力拚進一步擴大、並建立完整 PC DIY 生態系統。