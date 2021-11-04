政院拍板 股東會可視訊召開、基本工資補貼明年1月上路

行政院長蘇貞昌於今 (4) 日院會上，通過經濟部擬具的「公司法」修正草案，未來完成立法程序後，公發公司及非公發公司，都可採視訊方式召開股東會；政院同步拍板受疫情影響事業基本工資補貼方案，全職員工每人 1000 元，部分工時員工每人 560 元，自明年元旦起開放申請，採一次審核。

公司法與企業經營運作、股東權益息息相關，今年 5 月三級警戒期間，因防疫措施限制實體聚會人數，造成許多公司股東常會難依法於 6 月底前召開。隨著視訊會議的使用設備與應用技術趨成熟，經濟部認為，應予彈性開放公司可採行視訊股東會，因此有修正公司法的必要。

行政院今天拍板公司法修正草案，非公發公司與閉鎖性公司部分，增訂中央主管機關得因天災事變等不可抗力情事，以公告排除章程訂明的限制，藉由主管機關公告方式，增加採行視訊股東會的彈性。

至於公發公司部分，開放公發公司可採行視訊股東會，並優先適用證券主管機關所定的子法管理。

此外，行政院今天也核定受疫情影響事業基本工資補貼方案，經濟部商業司司長蘇文玲說明，主要是補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本，全職員工補貼定額 1000 元，月投保薪資為 24000 及 25200 元者；部分工時員工補貼定額 560 元，月投保薪資 23100 元以下，總計補貼 6 個月。

補貼對象為受疫情影響的農業、服務業及連帶影響之工業，營利事業或有營業證照的事業，如演藝團體、補習班等也將納入，補助條件為今年 9-10 月總營收較去年同期減少 20%。

蘇文玲表示，補貼期間自明年 1 月至 6 月，採一次審核，補貼款每 2 個月撥付一次，線上申請即可，申請期間自明年 1 月至 3 月 31 日止。不過，違反勞基法第 21 條有關基本工資規定遭裁罰，或是事業單位的月投保薪資以多報少，經查證屬實者將不予補貼。