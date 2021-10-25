視訊股東會修法交付黨團協商 政院版1個月內送立院

面對突發疫情，今年公開發行公司股東會採實體並以視訊輔助召開，經濟部、金管會積極推動修法，立法院今 (25) 日初審通過公司法部分條文修正草案，但有關視訊股東會規定，因行政院版本草案尚未送至立法院，全案保留交付黨團協商；經濟部長王美花允諾，院版草案將在 1 個月內送至立院。

今年 5 月中旬本土新冠疫情失控，升至三級防疫警戒，金管會史上首次延後股東會，延至 7、8 月召開，集保也緊急啟動應變措施，自 8 月 16 日後，開放召開線上視訊股東會，不過，據公司法規定，公發公司若要召開視訊股東會，必須要有章程，因此，實際執行公司僅 17 家、比重不到 1%。

為了因應疫情等突發狀況及數位轉型浪潮，金管會將視訊股東會列為今年修法重要工作，希望趕在明年 3 月完成，讓各家公開或未公開發行公司股東會適用，目前相關修法版本已經送至行政院，立法院經委會今天先行審查各立委及黨團推出的五個版本。

此外，立委關切，近來換臉事件如何避免出現在股東會議上，以及相關配套子法修正，對此，王美花與金管會副主委蕭翠玲均表示，待公司法確定修法通過後，會嚴訂相關辦法，來預防這些情況發生，無論是混合型，還是純視訊股東會，可能會規劃未來不同的方向。

經濟部研擬修正公司法第 172 條之 2 及第 356 條之 8 規定，放寬公開發行公司得採視訊方式召開股東會，王美花表示，修正草案已函請行政院審查，預計周三展開討論，允諾將在 1 個月內送至立法院審議。

