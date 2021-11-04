北區國稅局廉手童心拒私菸 得獎名單出爐

財政部北區國稅局「廉手童心拒私菸 玩轉創意達人 show」徵件比賽成績於 10 月 31 日揭曉，今年採用網路徵件及線上頒獎典禮方式進行，比賽分為創意照片組及公益影片組，各取前三名及佳作兩名，特頒予獎狀及一萬元到一千元不等獎金。

菸稅及菸捐是政府重要的財政收入，其中菸捐分配於全民健保、長照及防制菸品稅捐逃漏等之用。因私菸不只影響財政稅收，其來源不明的成分未受到政府控管，更對民眾健康造成危害，所以我們也善用每一塊稅收，積極邀請民眾參與防治私菸與廉能事務，感受國稅局在廉潔與相關政策的落實，因此每年都會舉辦系列活動。

北區國稅局王綉忠局長表示，今年這場活動相當特別，參賽對象鎖定為國小的小朋友，同時因應疫情，改採網路徵件，反而突破地域限制，讓全國小朋友都可以參加，將「拒絕私菸」、「廉潔誠信」及「公益關懷」等好的觀念傳達給莘莘學子。並感謝所有參賽小朋友勇於挑戰自我，更對入圍及獲獎者再次表達讚許。

會中王局長更化身 SHOW 老師進行觀念總複習，提醒合法的菸盒外觀要有「N51.8」、「T51.8」、或「NT51.8」的標示，及落實「三不一要」的口訣，即「不用來路不明的香菸」、「不選標示不全的香菸」、「不買低價劣質的香菸」，以及發現來路不明的私菸應當勇於檢舉。

財政部政風處張鴻俊處長亦表示，未來將於財政部活動中展示這些優異作品，讓更多人都能一起欣賞孩子們跳脫框架的思維與表現，更以「唯有清廉正直、潔身自愛才能勇敢面對自我、展望未來」這句話與所有孩子共勉。

本次活動參賽踴躍，影片有 110 件、照片組有 401 件，總計 511 件作品，影片只有短短 30 秒，但小朋友 100 分的演技令人驚豔；照片組，有小朋友透過繪畫方式傳遞拒私菸的態度，也有小朋友透過道具及服裝展現廉能意識，令人印象深刻，也讓評審傷透腦筋。

得獎名單如下：影片組前三名為：余名揚《喂！班長》、李玟伶《誠實考試篇》、林宥翰《菸奄一息，生命缺席》、及佳作朱浤溢《逃避 51.8 元的你》、黃易璋《考試誠實不作弊》兩名。照片組前三名為：林玟妤《勇於檢舉！人人有責！》、陳品瑞《拾金不昧小隊長》、王余芮熙《拒絕私菸》及佳作黃唯碩《私菸 失焉》呂恩綺《選擇不同。不同人生》兩名，恭喜以上小朋友獲獎。

來源：《理財周刊》1106 期

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