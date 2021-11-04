跨境電商夯 citiesocial攜手緯來年底前推日系購物新平台

選物電商 citiesocial 今 (4) 日宣布，與緯來電視網旗下緯來日本台聯手推全新日系生活購物平台─日本好物調查局，預計年底前上線，而網家 (8044-TW) 積極布局跨境市場也有成，Bibian 比比昂近 3 周訂單數較 9 月成長達 120%，顯示國內跨境電商市場，具龐大成長空間。

網家指出，旗下跨境代標代購電商 Bibian 比比昂 10 月中起結盟日本最大二手交易平台 Mercari 後，成為全台唯一與 Mercari 全站串接的電商，已帶動比比昂站上近 3 周整體訂單數月增達 120%，綜效顯著。

citiesocial 也表示，疫情使消費行為轉向電商，已是結構性的變化，看準國人對日系商品的喜愛，特別與緯來日本台合作。

citiesocial 首席執行長王偉任指出，過去 10 年的電商經驗使 citiesocial 可精準選出最適合台灣消費者的商品，與緯來日本台合作後，有信心可挖掘出最獨特的商品。

由於緯來電視網十分看好本次雙方合作，同時挹注資金，協助 citiesocial 完成 B 輪募資，是 citiesocial 繼 2018 年獲阿里巴巴台灣創業者基金、中華開發資本國際和 Cherubic Ventures 的 A 輪資金後，再度完成募資。