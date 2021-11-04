 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

跨境電商夯 citiesocial攜手緯來年底前推日系購物新平台

鉅亨網記者王莞甯 台北
citiesocial首席執行長王委任(左)和緯來電視網總經理鄭資益(右)。(圖：citiesocial提供)
citiesocial首席執行長王委任(左)和緯來電視網總經理鄭資益(右)。(圖：citiesocial提供)
Tag
跨境電商citiesocial網家緯來

選物電商 citiesocial 今 (4) 日宣布，與緯來電視網旗下緯來日本台聯手推全新日系生活購物平台─日本好物調查局，預計年底前上線，而網家 (8044-TW) 積極布局跨境市場也有成，Bibian 比比昂近 3 周訂單數較 9 月成長達 120%，顯示國內跨境電商市場，具龐大成長空間。

網家指出，旗下跨境代標代購電商 Bibian 比比昂 10 月中起結盟日本最大二手交易平台 Mercari 後，成為全台唯一與 Mercari 全站串接的電商，已帶動比比昂站上近 3 周整體訂單數月增達 120%，綜效顯著。

citiesocial 也表示，疫情使消費行為轉向電商，已是結構性的變化，看準國人對日系商品的喜愛，特別與緯來日本台合作。

citiesocial 首席執行長王偉任指出，過去 10 年的電商經驗使 citiesocial 可精準選出最適合台灣消費者的商品，與緯來日本台合作後，有信心可挖掘出最獨特的商品。

由於緯來電視網十分看好本次雙方合作，同時挹注資金，協助 citiesocial 完成 B 輪募資，是 citiesocial 繼 2018 年獲阿里巴巴台灣創業者基金、中華開發資本國際和 Cherubic Ventures 的 A 輪資金後，再度完成募資。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
網家8044
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞