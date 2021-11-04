〈義隆法說〉Chromebook需求趨緩 Q4營收估季減14-18% 

觸控板龍頭義隆 (2458-TW) 今 (4) 日召開法說會，董事長葉儀晧表示，隨著傳統淡季來臨，第四季營收估較上季下滑，且由於去年同期受惠 Chromebook 拉貨挹注，今年季節性影響將大於去年。

法人估，義隆第四季營收約 41-43 億元，季減 13.6-17.6%，雙率則可維持高檔，毛利率 50-53%，營益率 29.4-33.4%。

細分各產品線，葉儀晧坦言，下半年受 Chromebook 需求下滑，加上客戶長短料影響，導致觸控板出貨較上季減少較多，觸控螢幕出貨則預計季減 6-9%，指紋辨識晶片由於持續缺貨，第四季業績將持續成長。

展望後市，葉儀晧看好，Win11 距離 Win10 推出間隔已長達 6 年，此次迎來全新的人機介面改版，將為義隆帶來三大機會，首先，Win11 將觸控板改為可調整觸控按壓回饋的強度，義隆因深耕觸控板，掌握材料面、機構件與量產測試等經驗，客戶均請義隆提供整套解決方案，單價為先前的 20 倍。

義隆目前已切入全球前五大筆電廠的四家，並進入試產，有助整體市占率提升，預計明年在商用筆電的市占率，將從今年的 35% 提升至 45%。

再者，由於 Win11 此次導入安卓 (Android) 手機應用程式，提供消費者完整的使用體驗，葉儀晧看好，此舉將有助提升觸控螢幕的滲透率，預計將自今年的 28%，明年提升至 33-35%，且因增加 MPP 2.6 規格，帶筆解決方案的 ASP 也會再提高。

Win11 也為因應資安要求達到 Level 2 等級，改採 Match-on-Chip(MOC) 方案，平均售價至少 5-6 美元，較先前跳增 2 倍，更預計 2023 年就要百分百導入 MOC，葉儀晧看好，MOC 滲透率目前 35%，明年會達 45%，而義隆市占率達 24%，明年會再進一步達 35%。

義隆預期 MOC 這將是明年主要成長動能之一，也已向台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 要求增加產能，為 40、55 奈米。