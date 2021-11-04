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國際施壓也無解 OPEC+料維持現有逐步增產計畫

鉅亨網編譯林薏禎
國際施壓也無解 OPEC+料維持現有逐步增產計畫 (圖：AFP)
國際施壓也無解 OPEC+料維持現有逐步增產計畫 (圖：AFP)
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OPEC+增產油價通膨拜登

為壓低能源價格以緩解通膨壓力，包含美國、日本和印度等國試圖向 OPEC + 施壓，要求增加石油產量，儘管如此，分析師認為 OPEC + 依然會在本次會議上維持現有增產計畫。

Emirates NBD 市場經濟高級主管 Edward Bell 表示，就目前狀況來看，預計 OPEC + 成員國將繼續維持原油市場的緊縮狀態，藉由高油價來改善政府財政，這代表年底前油價將繼續處於高位，甚至可能到 2022 年。

此外，路透社周四 (4 日) 引述一位 OPEC + 消息來源稱，支持進一步增產的成員國仍佔少數，今日的會議很可能維持 40 萬桶 / 日的增產計畫不變。

美國總統拜登上周末出席 G20 峰會時批評 OPEC + 不願增產的決定，作為主要能源消費國的日本和印度也加入美國的行列，呼籲擴大原油產量，但科威特、伊拉克、奈及利亞和阿爾及利亞等 OPEC + 成員國已明確表示，希望維持現有的逐步增產計畫。

OPEC + 召開會議前夕，周四截稿前，布蘭特原油期貨漲 1.44%，暫報每桶 83.17 美元，西德州中質原油 (WTI) 漲 1.17%，暫報每桶 81.81 美元。今年迄今，布蘭特原油已飆逾 6 成，西德州中質原油 (WIT) 也漲逾 7 成，均創多年新高。

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